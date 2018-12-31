В новогодние праздники на  Красной площади введут особый режим досмотра посетителей.

Как сообщили ИФ в столичном департаменте региональной безопасности, пронос алкоголя и фейерверков будет запрещен. Единым пространством празднования Нового года станут улица Тверская, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, Варварка и парк «Зарядье». Для массовых гуляний с 31 декабря по 2 января организовано девять основных и 16 дополнительных досмотровых зон с металлодетекторами.