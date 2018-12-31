Мужчина, который блокировал на днях работу аэропорта Ганновера, взят под стражу.

Злоумышленник ворвался на своем автомобиле на территорию воздушной гавани и пытался сопровождать приземлившийся лайнер. 21-летний гражданин Польши, не имеющий регистрации в Германии, до сих пор хранит молчание и мотивы его поступка остаются неясными. Экспертиза показала, что злоумышленник находился под воздействием наркотиков. В полиции отрицают возможную террористическую подоплеку инцидента.