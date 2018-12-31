Дональд Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с забором вокруг дома Барака Обамы.
«Обама построил в Вашингтоне трехметровый забор ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам тоже нужен высокий барьер на границе с Мексикой для охраны страны» – пишет в Твиттере Трамп, пытаясь убедить оппонентов в необходимости физической преграды нелегальным мигрантам. С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за разногласий в Конгрессе по поводу финансирования строительства стены.
Комментарии10
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fresh_breeze 31 декабря 2018 | 02:17
Обама построил забор, защищая семью не от мигрантов, а от соотечественников. Это святое. ))
begly_ 31 декабря 2018 | 02:28
fresh_breeze:
Круто. И ты ведь прав. Демократы только о своем карман и о своей выгоде пекутся. Борцы блѣ. за террористические нашествия..
alehan22748 31 декабря 2018 | 02:45
begly_: Обама уже 2 года как не президент. И Хотя при президенте Обаме всё было более-менее OK, экономика росла. Но сколько можно Трампу на него ссылаться? Пора самому работать, а не болтать. Весь год в пустую ушёл. Dow Jones вернулся на конец 17 года:((((
fresh_breeze 31 декабря 2018 | 02:54
alehan22748:
Ну так Трамп обещал 25 миллионов новых рабочих мест; половина президентского срока позади, самое время искать виноватых.
fresh_breeze 31 декабря 2018 | 02:52
begly_:
А как же Клинтон, он ведь тоже демократ? Я слышал, что он удачно накачал американскую экономику воздухом, пузырь потом лопнул, конечно, но при нём самом страна находилась на подъёме; некому было мешать, в Кремле до 2000 г. был хронически "простуженный" старик.
nepeanois 31 декабря 2018 | 03:05
begly_: при этом реальные террористы с самодельными бомбами и белым порошком почему-то сплошь республиканцы!
pedro_juares 31 декабря 2018 | 02:27
можно конечно быть недовольным Трампом, и для этого есть масса причин, но у него есть одна подкупающая особенность - это политик, который реально выполняет свои обещания. в чем-то даже фанатично.
ara_1 31 декабря 2018 | 03:04
pedro_juares:
Именно за это его и ненавидят "аристократы" и "дегенераты", простите за каламбур. Аристократы не могут простить ему тотальное разрушение удобного мема, что "политика- грязное дело", "искусство возможного" и прочей слизи, за которой удобно прятать свою ложь и дешевизну. А дегенераты не могут простить того, что все время они были "полезными идиотами" верящими в вышеуказанные мемы. Вот и вся причина этой лютой, звериной ненависти к Трампу и тем, кто его выбрал.
nepeanois 31 декабря 2018 | 03:08
pedro_juares: можно конечно быть довольным или недовольным трампом, но у него есть одна особенность, которая сильно отличает его от других.
он вообще не политик а просто жулик, звездобол и **ный клоун. и больше ничего.
zemljanka 31 декабря 2018 | 03:05
Рыжий, рыжий, сорокпятый,
От зависти махал лопатой...