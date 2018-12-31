Дональд Трамп сравнил стену на границе с Мексикой с  забором вокруг дома Барака Обамы.

«Обама построил в Вашингтоне трехметровый забор ради безопасности своей семьи, Соединенным Штатам тоже нужен высокий барьер на границе с Мексикой для охраны страны» – пишет в Твиттере Трамп, пытаясь убедить оппонентов в необходимости физической преграды нелегальным мигрантам. С 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за разногласий в Конгрессе по поводу финансирования строительства стены.