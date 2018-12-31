Из Ирака в Россию доставили детей, чьи родители примкнули к запрещенной ИГИЛ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что на родину вернулись 30 несовершеннолетних, которые до сих пор содержались в Ираке в местах лишения свободы. 24 ребенка — из Дагестана, трое из Чечни, остальные из Москвы и Пензы.
Комментарии2
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zemljanka 31 декабря 2018 | 02:39
Молодцы.
Теперь верните им мам.
По возможности, пап.
tonight 31 декабря 2018 | 03:12
Так их убили наверно