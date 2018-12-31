Задержанный по подозрению в причастности к исчезновению 29-летней женщины, признался в убийстве.
На Youtube— канале СК показаны кадры задержания подозреваемого и первого его допроса. Директор московского ресторана «Бургер Кинг» Ирина Ахматова 23 декабря выехала на своей машине из Москвы в Тулу и взяла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Задержанный мужчина признается, что пытался ограбить женщину живой, но затем решил убить ее. Сигнал телефона убитой пропал в районе Подольска. Брошенную машину нашли в Ярославле.
Комментарии5
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zemljanka 31 декабря 2018 | 03:00
Соболезнование семье Ирины.
Людоеда - пожизненно.
zibex 31 декабря 2018 | 03:08
А убийца - наемник, воевавший на Донбассе
j_partizan 31 декабря 2018 | 03:22
Женщину жалко. А всем остальным необходимо понимать, что наемники особый вид убийц, им всё равно кого убивать.
Лишний рубль не стоит вашей жизни.
clandestino 31 декабря 2018 | 03:25
Трагедия, конечно. Но обращает на себя внимание нелепость - директор ресторана зачем-то (чтобы отбить стоимость бензина?) берёт на борт уголовника, у которого на роже написано, что к нему не то что спиной, боком поворачиваться нельзя, причём не из масквы в маскву, а аж в Тулу. Доехали до Серпухова, а потом пассажир гнал машину до Ярославля через все посты. Дичь какая-то. И почему так быстро поймали пассажира если он для заказа использовал чужие фио и фото? По отпечаткам? Так пишут, что машину нашли чисто вымытой изнутри и снаружи. А тело не нашли до сих пор. А того ли вообще поймали?
ansmirnov67 31 декабря 2018 | 03:25
Что-то здесь не так. Замужняя женщина на Ауди, директор ресторанов, берет в попутчики молодого человека из Москвы до Тулы. Чушь. Хотела приключений? Мужу насолить? Странная история.