Задержанный по  подозрению в причастности к  исчезновению 29-летней женщины, признался в убийстве.

На Youtube— канале СК показаны кадры задержания подозреваемого и первого его допроса. Директор московского ресторана «Бургер Кинг» Ирина Ахматова 23 декабря выехала на своей машине из Москвы в Тулу и взяла попутчика, которого нашла через сервис BlaBlaCar. Задержанный мужчина признается, что пытался ограбить женщину живой, но затем решил убить ее. Сигнал телефона убитой пропал в районе Подольска. Брошенную машину нашли в Ярославле.