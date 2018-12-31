Сокращение выплат военнослужащим из-за строительства главного военного храма — выдумки пропагандистов.
Таким образом в Минобороны отреагировали на сообщения о том, что псковским десантникам перед Новым годом урезали премиальные для финансирования строительства храма в Кубинке. В заявлении военного ведомства в ФБ говорится, что перевод средств, заложенных для выплат денежного довольствия, на иные цели технически невозможен. Жертвование на возведение главного храма ВС осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими.
Комментарии2
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zemljanka 31 декабря 2018 | 02:35
Сразу верим
Что брешут
j_partizan 31 декабря 2018 | 02:55
"перевод средств, заложенных для выплат денежного довольствия, на иные цели технически невозможен. Жертвование на возведение главного храма ВС осуществляется исключительно
" добровольно"
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Вот так всё верно!