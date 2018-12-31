Таким образом в Минобороны отреагировали на сообщения о том, что псковским десантникам перед Новым годом урезали премиальные для финансирования строительства храма в Кубинке. В заявлении военного ведомства в ФБ говорится, что перевод средств, заложенных для выплат денежного довольствия, на иные цели технически невозможен. Жертвование на возведение главного храма ВС осуществляется исключительно добровольно и индивидуально самими военнослужащими.