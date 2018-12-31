Великобритания и Франция усилят совместное патрулирования в Ла-Манше.
Как передает ВВС. в последние дни здесь возрос поток мигрантов, пытающихся нелегально пересечь пролив на лодках. Министр внутренних дел Британии Саджид Давид даже прервал свой рождественский отпуск и вернулся в Лондон. Всего с начала ноября более 220 мигрантов предприняли попытку незаконно добраться в Британию через Да-Манш.
Комментарии2
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paulik69 31 декабря 2018 | 01:16
Министр внутренних дел будет ловить своих бывших соотечественников?
Ну-ну.
neon999 31 декабря 2018 | 01:54
Почему-то стыдливо умалчивается национальность и вероисповедование этих мигрантов.
Неужели не представители "самой мирной религии" ?