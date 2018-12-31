Французская полиция ищет преступника, бежавшего из  тюрьмы «Френ».

По сведениям «Франс энфо», заключенный, имя которого не называется, смог перелезть через тюремную стену с помощью веревочной лестницы. О беглеце известно, что он отбывал наказание за кражу со взломом и ранее безуспешно пытался бежать из зала суда. Тюрьма «Френ» считается одним из крупнейших и худших во Франции пенитенциарных заведений. Тюрьма переполнена на 200%, на одного надзирателя

приходится не менее 100 заключенных.