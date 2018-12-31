Французская полиция ищет преступника, бежавшего из тюрьмы «Френ».
По сведениям «Франс энфо», заключенный, имя которого не называется, смог перелезть через тюремную стену с помощью веревочной лестницы. О беглеце известно, что он отбывал наказание за кражу со взломом и ранее безуспешно пытался бежать из зала суда. Тюрьма «Френ» считается одним из крупнейших и худших во Франции пенитенциарных заведений. Тюрьма переполнена на 200%, на одного надзирателя
приходится не менее 100 заключенных.
Комментарии1
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neon999 31 декабря 2018 | 01:45
Под Новый Год о проблемах собственных тюрем им писать не удобно, а вот о иностранных -
в самый раз !