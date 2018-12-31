Сегодня вступило в силу решение США о выходе из ЮНЕСКО.
С этого момента Штаты официально прекращают свое полноправное членство в этой организации и становятся государством-наблюдателем. Вашингтон больше не будет выплачивать членские взносы и не сможет избираться в руководящие органы ЮНЕСКО. США объявили о выходе из ЮНЕСКО в 2011 году после того, как в нее была принята Палестина.
Комментарии7
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nepeanois 31 декабря 2018 | 01:15
да, казалось бы, какая связь? где палестина, а где сша? а выходит, американскую музыку заказывают в израиле!
aleksandr39 31 декабря 2018 | 01:22
Россия заплатит и за Палестину и за США ,денег у российских пенсионеров еще много .
eduardz 31 декабря 2018 | 01:44
да собственно надо решать что-то и с ООН, где добрая половина дикарей "решают" судьбы мира (типа резолюций по Израилю).
nepeanois 31 декабря 2018 | 02:03
eduardz: а нам то что? одни дикари выносят резолюции по другим дикарям. и пусть себе, зато до мировой войны дело не доходит
begly_ 31 декабря 2018 | 01:55
Ну да, наблюдаем как игиловцы крушат памятники от Юнеско, платим, а поделать ничего не можем..
Прав Трамп!
captainobvious 31 декабря 2018 | 01:56
объявили о выходе в 2011, а вышли только в 2018? эти ребята явно не из тех, кто спешит )))
neon999 31 декабря 2018 | 02:01
США можно понять. Бюрократы из ООН все-таки должны себя вести слегка адекватно.