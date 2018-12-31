На Украине стартует президентская избирательная кампания.
Она продлится 90 дней. Выборы назначены на 31 марта. Регистрация кандидатов должна завершиться 8 февраля. Кандидата в президенты на Украине может выдвинуть политическая партия, но он может быть и самовыдвиженцем.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
neon999 31 декабря 2018 | 01:38
В собственной стране выборы превратили в балаган, в том числе потому что СМИ
замалчивают тему и не пытаются как следует объяснить их липовость.
Зато покопаться в грязном белье соседей - они мастера.
brian 31 декабря 2018 | 01:45
Нет особых надежд на политическое самосознание украинского народа. Выбор из вменяемых политиков, кандидатов на пост президента, невелик. В качестве программ предлагается по сути одна и та же жвачка о вступлении в ЕС, в НАТО, об Украине - форпосте Европы в борьбе с агрессором.