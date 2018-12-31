Расследованием вчерашнего ДТП на Невском проспекте С-Петербурга займутся в Москве.

Глава СК Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства. Накануне на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись две иномарки, одну из которых отбросило на переполненный пешеходами тротуар. Пострадали шесть человек, с том числе двое детей.