Расследованием вчерашнего ДТП на Невском проспекте С-Петербурга займутся в Москве.
Глава СК Александр Бастрыкин распорядился передать дело в центральный аппарат ведомства. Накануне на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки столкнулись две иномарки, одну из которых отбросило на переполненный пешеходами тротуар. Пострадали шесть человек, с том числе двое детей.
Комментарии3
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curious69_ 31 декабря 2018 | 01:24
Интересно... Кто же там ехал в этих двух машинах, если питерские следаки внезапно ОТУПЕЛИ и не смогут расследовать ПРИМИТИВНОЕ столкновение из за превышения скорости.
rabin_tagor 31 декабря 2018 | 01:37
curious69_: ага, улица Садовая стала вдруг Фонтанкой.
Масквичи.
neon999 31 декабря 2018 | 01:42
Малоправдоподобный пиар. Бастрыкин со своим СК - тот еще упырь и не почешется из-за
обычных детей.