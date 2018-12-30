В Минобороны назвали фейком сообщения о сокращении выплат военным псковского гарнизона.
«Это вброс украинских пропагандистов», — говорится на странице российского военного ведомства в Facebook. О том, что сокращение премий псковским десантникам связано со сбором пожертвований на строительство главного военного храма в подмосковной Кубинке, ранее сообщало интернет-издание «МБХ Медиа».
Комментарии11
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clandestino 31 декабря 2018 | 01:13
Значит, правда?
igorrrpadlowitchs 31 декабря 2018 | 01:37
clandestino: как всегда :' врут хохлы' , но деньги - то не платят рашкинцы!!!
shplint_07 31 декабря 2018 | 01:20
С самого начала было ясно, что это враньё. Раз "Эхо" эту тему целый день дрочит, значит, враньё. А тут ещё и "МБХ Медиа" жопу высунуло. Хором врут сволочи.
igorrrpadlowitchs 31 декабря 2018 | 01:39
shplint_07: у идиотов , лижущих задницу крысы, всегда то амеры , то хохлы виноваты! Хотя деньги должны платить свои же!
liquidsky__ 31 декабря 2018 | 01:25
Сразу говорил, что МБХ - сливной бачок фейков для укрогопоты да либерастов.
ft18 31 декабря 2018 | 01:49
liquidsky__ - "тот, кто верит мусорам и сапогам"... сексот liquidsky__ , короче.
chnch 31 декабря 2018 | 01:29
а Рувинский , презорватив!!!!!! Не работает ! Ну! Ни что!!!
neon999 31 декабря 2018 | 01:31
По части вбросов, вранья и кровавой мерзости похуже почему-то все время "родные" упыри отмечаются. Про "украинский след" не надоело байки рассказывать ? Уже даже "визитки правого сектора" не утруждаются "находить", совсем обленились.
ft18 31 декабря 2018 | 01:47
Путинизм - это гремучая смесь:
- воинствующего варварства;
- дремучего невежества;
- циничного хамства.
eduardz 31 декабря 2018 | 01:50
все верно. что армейцы не такие же бараны как и пенсионеры? Всех стричь! Скоро и до гвардейцев дотянутся ))
begly_ 31 декабря 2018 | 01:59
Конечно бряхня. Ворота и калитки отольют из трофейных фашистских гаубиц, а купола позолотят коронками фрицев. И при чем тут псковские десантники...