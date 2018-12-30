Z Архив новостей новости
5 11 6 291
21:58, 30 декабря 2018

В Минобороны назвали фейком сообщения о сокращении выплат военным псковского гарнизона.

«Это вброс украинских пропагандистов», — говорится на  странице российского военного ведомства в  Facebook. О том, что сокращение премий псковским десантникам связано со сбором пожертвований на строительство главного военного храма в подмосковной Кубинке, ранее сообщало интернет-издание «МБХ Медиа».

Комментарии

11

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

clandestino 31 декабря 2018 | 01:13

Значит, правда?

igorrrpadlowitchs 31 декабря 2018 | 01:37

clandestino: как всегда :' врут хохлы' , но деньги - то не платят рашкинцы!!!

(комментарий скрыт)

shplint_07 31 декабря 2018 | 01:20

С самого начала было ясно, что это враньё. Раз "Эхо" эту тему целый день дрочит, значит, враньё. А тут ещё и "МБХ Медиа" жопу высунуло. Хором врут сволочи.

igorrrpadlowitchs 31 декабря 2018 | 01:39

shplint_07: у идиотов , лижущих задницу крысы, всегда то амеры , то хохлы виноваты! Хотя деньги должны платить свои же!

liquidsky__ 31 декабря 2018 | 01:25

Сразу говорил, что МБХ - сливной бачок фейков для укрогопоты да либерастов.

ft18 31 декабря 2018 | 01:49

liquidsky__ - "тот, кто верит мусорам и сапогам"... сексот liquidsky__ , короче.

chnch 31 декабря 2018 | 01:29

а Рувинский , презорватив!!!!!! Не работает ! Ну! Ни что!!!

neon999 31 декабря 2018 | 01:31

По части вбросов, вранья и кровавой мерзости похуже почему-то все время "родные" упыри отмечаются. Про "украинский след" не надоело байки рассказывать ? Уже даже "визитки правого сектора" не утруждаются "находить", совсем обленились.

ft18 31 декабря 2018 | 01:47

Путинизм - это гремучая смесь:
- воинствующего варварства;
- дремучего невежества;
- циничного хамства.

eduardz 31 декабря 2018 | 01:50

все верно. что армейцы не такие же бараны как и пенсионеры? Всех стричь! Скоро и до гвардейцев дотянутся ))

begly_ 31 декабря 2018 | 01:59

Конечно бряхня. Ворота и калитки отольют из трофейных фашистских гаубиц, а купола позолотят коронками фрицев. И при чем тут псковские десантники...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 107 6 7980 30.12
Kсми, общество, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 360 6 27654 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 285 6 23402 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 263 6 22100 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 288 6 24977 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 93 6 9310 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 85 6 9589 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 145 6 16317 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20911 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 219 6 26647 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 96 6 11821 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 109 6 13698 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 113 6 14556 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 53 6 6982 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 17069 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Свобода слова– по-киевски или по-московски? Неновогоднее… В Киев хочется передать – хлопцы, мы, все-таки, на вас надеемся! И надеемся на демократические, а не манипуляционные выборы. Слава Украине!..

5 79 6 12335 30.12
Kукраина, политика, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

Задержанный по подозрению в убийстве водителя сервиса BlaBlaCar, оказался ветераном ряда военных конфликтов Он служил в горячих точках, друзья дали ему кличку Чекист, утверждает «Московский комсомолец»

5 62 6 14284
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 61 6 126643 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 43 6 13182 26.12
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Кто-то сошёл с ума Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру…

5 317 6 253965 27.12
Kобщество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 149 6 191720 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7522413
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3835292

Сегодня в эфире