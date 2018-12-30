В Минобороны назвали фейком сообщения о сокращении выплат военным псковского гарнизона.

«Это вброс украинских пропагандистов», — говорится на странице российского военного ведомства в Facebook. О том, что сокращение премий псковским десантникам связано со сбором пожертвований на строительство главного военного храма в подмосковной Кубинке, ранее сообщало интернет-издание «МБХ Медиа».