В Санкт-Петербурге завершился Чемпионат Мира по блицу

У мужчин титул защитил Магнус Карлсен из Норвегии, а у женщин лучшей стала российская шахматистка Екатерина Лагно.

Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен победил на чемпионате мира по блицу. По итогам 21 тура норвежец набрал 17 очков. Не потерпев ни одного поражения. Вторым неожиданно оказался молодой польский гроссмейстер Ян-Кжиштов Дуда. Который уступил Карлсену всего пол-очка. Лучшими из россиян стали Петр Свидлер, Ян Непомнящий и Сергей Корякин, поделившие места с 4 по 7.

А вот в женском блице не было равных россиянке Екатерине Лагно. Которая тоже прошла турнирный путь без поражений. Интересно, что шахматистка уже во второй раз становится Чемпионкой мира по блице. Первый раз Лагно взяла титул в 2010 году. Правда, выступала она тогда за Украину.

Ранее чемпионами мира в другой разновидности шахмат – рапиду — стал россиянин Даниил Дубов и китаянка Цзюй Вэньцзюнь