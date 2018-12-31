В Госдуме попросили Чайку проверить фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде...

Однако режиссер Алексей Красовский не планирует подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как заранее уверен в отказе. Фильм выйдет в 31 декабря на YouTube, сказал в эфире Эха Москвы режиссер Алексей Красовский.

Фильм «Праздник» повествует о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков. Ранее режиссер картины Алексей Красовский заявил, что не видит возможности показать фильм «Праздник» в кинотеатрах, поэтому покажет его в интернете, чтобы зрители могли его поддержать.