В Госдуме попросили Чайку проверить фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде
Однако режиссер Алексей Красовский не планирует подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как заранее уверен в отказе. Фильм выйдет в 31 декабря на YouTube, сказал в эфире Эха Москвы режиссер Алексей Красовский.
Фильм «Праздник» повествует о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков. Ранее режиссер картины Алексей Красовский заявил, что не видит возможности показать фильм «Праздник» в кинотеатрах, поэтому покажет его в интернете, чтобы зрители могли его поддержать.
Комментарии9
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kottigr1 31 декабря 2018 | 00:09
Нет, говорите в РФ цензуры ?
Ну-ну...
danko1 31 декабря 2018 | 00:16
kottigr1: Даниила Гранина несколько лет назад гнобили за то, что он рассказал какими деликатесами руководство в Питере питалось.
Рабы не должны знать о том, как власть шиковала. Очень схоже с сегодняшними питерскими, захватившими в стране всё.
pattrick1 31 декабря 2018 | 00:23
В Госдуме попросили Чайку проверить фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде...
А чего вы им сделаете, ничего не сделаете. Единственно что, проведите широкую антилиберальную компанию и объясните россиянам, показывая на заднике фотографии "гозманов", "пионтковских" и "суворовых", что все эти "бильжо", хотят уничтожить генетическую память российского народа, заставив нас стесняться своих предков.
uhovostro 31 декабря 2018 | 00:25
kottigr1: Нет в России никакой цензуры, нету!!! Просто иногда запрещают некоторые фильмы, спектакли, книги, концерты, выступления и мнения, а цензуры никакой вовсе нет...
kottigr1 31 декабря 2018 | 00:27
uhovostro: В крайнем случае, ведь можно и убить неугодного автора или посадить.. Нынешняя Россия стала страной неограниченных возможностей !
kuchumka 31 декабря 2018 | 00:13
Обязательно посмотрю.
ura_123 31 декабря 2018 | 00:19
kuchumka: Обязательно,но только после того как посмотришь всего Соловьева,Киселева и супругов Скарабеевых,хотя бы в записи!
kuchumka 31 декабря 2018 | 00:24
ura_123: крууу-гом! шагоом-марш в задницу! Без хохлов разберусь что мне смотреть.
klegg 31 декабря 2018 | 00:25
чайка, госдуму на госдурость проверь заодно!