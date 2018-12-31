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00:01, 31 декабря 2018

Бывший сотрудник ГРУ Бояркин был ключевым посредником между российским олигархом и главой штаба Трампа Манафорта

В интервью журналу Тайм Виктор Бояркин, которого 19 декабря Минфин США внес в санкции, заявлял, что по поручению Дерипаски пытался получить от Пола Манафорта деньги, которые тот должен российского олигарху.
Новое расследование показывает, какое огромное преимущество над главой штаба Трампа было у русских в период избирательной кампании президента США. Несмотря на то, что Пол Манафорт возглавлял штаба Трампа менее двух месяцев, он застал момент, когда американские разведслужбы предоставили единым кандидатам от Республиканской и Демократической партий президентский брифинг по вопросам национальной безопасности. Манафорт покинул должность через два дня после брифинга в августе 2016 года.

В интервью журналу Тайм Виктор Бояркин заявил, что офис спецпрокурора Боба Мюллера обращался к нему, но Бояркин, по его словам, в грубой форме отказал в сотрудничестве.

Под санкции США Виктор Бояркин попал как советник Олега Дерипаски за финансирование политической партии в Черногории в 2016 году, когда в стране произошла попытка госпереворота, устроенного российскими спецслужбами. В 90-х годах Виктор Бояркин служил помощником военного атташе в российском посольстве в Вашингтоне.

Комментарии

5

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pattrick1 31 декабря 2018 | 00:16

Бывший сотрудник ГРУ Бояркин был ключевым посредником между российским олигархом и главой штаба Трампа Манафорта...

И что с того, неужели обязательно надо строить из себя целочек? У нас все московские либералы, или сами, или опосредованно, через друзей или коллег, работают на ЦРУ и Госдепартамент США, не говоря уже про кандидатов на пост президента РФ от либерального фланга, мы и то молчим, не возникаем.

serge_moro 31 декабря 2018 | 00:19

pattrick1: Ройзман,как неглупый человек отчетливо понимает,что в Новом году нет никакого будущего и даже маленькой перспективы для нормализации жизни в стране. Ройзман пытается оставаться оптимистом ,но даже в нотках его голоса чувствется неуверенность и полная безнадежность самой жизни в стране,которую захватили питерские бандиты. Что хорошего может принести людям год Свиньи со свиньями у власти ? Ничего. Думаю,что 2019 год будет намного страшнее и беднее,чем предыдущий. Гарант сделает все,что от него зависит,чтобы людям жилось намного хуже,а его братве только лучше . Такова реальность ,Евгений Ройзман,если без лукавства. Поздравлять с Новым годом ,даже не хочется,если ты знаешь наверняка,что новый будет хуже чем старый. Мы все заложники старого диктатора-деспота,который не отпускает нас в новое ,светлое и доброе. Он нас ведет только в старое,темное прошлое из которого улыбается усатый тиран и шлет всем нам свой кровавый привет

splin2 31 декабря 2018 | 00:23

pattrick1: О сколько нам открытий чудных. Готовит Мюллер-прокурор.)).

agamasat 31 декабря 2018 | 00:21

Отчего же так противно на душе от всего, что ни делает россия, куда она ни влезает, что она ни говорит? По всей видимости, нарушены какие-то элементарные законы человеческой нравственности, открывающие заслон в мир лжи, насилия, извращения, мошенничества, грабежа и убийств. И это все прикрывается интересами Родины..., за которыми не может ничего следовать, кроме нищеты, бесправия и братских могил - десятков миллионов жертв во славу кремлевского медвежонка.(

lager23 31 декабря 2018 | 00:22

Бояркин отбояривается от барина, только барин отбоярит Баяркина...вот такой путерастический хоровод!

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