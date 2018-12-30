Во Франции новые задержания по делу о нападении на редакцию еженедельника «Шарли Эбдо»

Служба безопасности допрашивает супругу Питера Шерифа, который был знаком с главными участниками теракта. 36-летний шериф ранее был арестован в Джибути и передан представителям французских властей.

В начале 2015 года братья Саид и Шериф Куаши напали на редакцию сатирического еженедельника и убили 12 человек. Чуть позже они были убиты в перестрелке с жандармерией.