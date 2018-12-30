Президент США обвинил оппонентов-демократов в смерти детей иммигрантов, которых задержали на границе
Своим отказом ужесточить иммиграционную политику, в том числе выделить средства на строительство пограничной стены, члены демократической партии потворствуют нелегальной иммиграции, написал в твиттере Дональд Трамп. По мнению главы Белого дома, если бы существовала стена, мигранты даже не пытались попасть в Штаты. В декабре в стране скончались двое детей из Гватемалы, которые вместе с родителями ранее были задержаны за незаконное пересечение границы. Пока что ведется расследование причин их смерти.
Комментарии5
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oneoretwo 30 декабря 2018 | 23:13
...у плешивого научился, но ТАМ это быстро поправят...
kottigr1 30 декабря 2018 | 23:15
oneoretwo: Трамп уже как Путин врать научился.. Пора американцам сдавать в утиль брутального балабола..
vroman 30 декабря 2018 | 23:38
До чего же похожи эти двое! Одинаковая извращенная логика.
oblom0101 30 декабря 2018 | 23:47
vroman:
Смешно с Вас, престарелого селюкового придурка, наскакавшего себе пенсию в 50$...
Главное, чтобы темнейший не забыл вам - ссыкливым свидомым холуям продлить Винницких евреев.
captainobvious 31 декабря 2018 | 00:00
всё логично: приглашающая сторона (а демократы всячески содействуют массовой нелегальной миграции) несет полную ответственность за жизнь и здоровье стороны приглашенной.