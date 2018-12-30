Президент США обвинил оппонентов-демократов в смерти детей иммигрантов, которых задержали на границе

Своим отказом ужесточить иммиграционную политику, в том числе выделить средства на строительство пограничной стены, члены демократической партии потворствуют нелегальной иммиграции, написал в твиттере Дональд Трамп. По мнению главы Белого дома, если бы существовала стена, мигранты даже не пытались попасть в Штаты. В декабре в стране скончались двое детей из Гватемалы, которые вместе с родителями ранее были задержаны за незаконное пересечение границы. Пока что ведется расследование причин их смерти.