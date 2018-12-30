Жителя Вологды вызывают в полицию из-за приглашения искать площадки для выгула собак
По словам самого Евгения Доможирова, недавно на своей странице во «Вконтакте» он предложил другим хозяевам собак вместе искать площадки для выгула питомцев. При этом он отметил, что каждый владелец животного может сделать это в любой другой день самостоятельно. В полиции решили, что Доможиров призвал к проведению несогласованного публичного мероприятия в виде «массового выгула собак», пишет сайт «ОВД-Инфо». Ранее Доможиров был фигурантом уголовного дела по статьям о клевете, возбуждении ненависти в отношении полицейских и оскорблении сотрудника полиции. Ему в итоге назначили 60 часов обязательных работ.
Комментарии12
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gvs 30 декабря 2018 | 23:15
Следующим этапом будет административное дело против птиц, которые (сволочи) периодически собираются в стаи. ))))
clandestino 30 декабря 2018 | 23:17
gvs: Рыбы, кстати, тоже те ещё нарушители.
kottigr1 30 декабря 2018 | 23:29
clandestino: Люди уже боятся выводить на прогулке детей на детские площадки.
Во первых - участие в массовых мероприятиях.
Во вторых - с вовлечением несовершеннолетних.
В третьих - с применением технических и агитационных средств в виде ведерок, лопаток и надувных шариков.
vilingrad 30 декабря 2018 | 23:50
kottigr1: Коты- сволочи, а хозяева- опасные смтьяны.
oblom0101 30 декабря 2018 | 23:53
kottigr1:
Лёша, люди боятся за детей из за таких, как Вы...
При коммунистах вас педофилов держали в Мордовских лагерях, а сейчас после близкой Вам классово уголовной революции, Вас лишь иногда отправляют на передержку в Куйбышевскую дурку.
kottigr1 31 декабря 2018 | 00:01
oblom0101: Очень хорошо, что Вас из Куйбышевской дурки не выпускают. Дети могут гулять спокойно.
benin_papa__ 30 декабря 2018 | 23:18
«В тюрьму Скотенкова тоже никто не сажал. Просто во время конфликта с властями он был порой несдержан на язык и в результате получил условный срок за разжигание вражды и ненависти к социальной группе «ебучие пидарасы».
В. Пелевин. Ананасная вода для прекрасной дамы.
oblom0101 30 декабря 2018 | 23:44
benin_papa__:
Пелевин правильно написал.
За Вас, милейший, и Вашу социальную группу только условно...
ladyirina 30 декабря 2018 | 23:28
Интересно, из скольких человек считается "митинг" - есть такая "норма" у правоохранительных органов? "Сообразить на троих" - митинг или как? Вообще-то само слово "митинг" предусматривает что-то массовое, Найдётся ли в Вологде столько собак, чтобы их одновременное присутствие в одном месте можно было бы назвать "митингом"? Владельцы собак тоже, конечно, будут присутствовать, но лающие на этом "митинге" собаке несомненно будут главенствовать.))
sim202_ 30 декабря 2018 | 23:31
Государство шизофреников.
delovoy_podolsk 30 декабря 2018 | 23:34
История из книги "Мировых курьёзов". Так и хочется пририсовать к ней картинку тупого жандарма в шлеме аля-бисмарк и худенького человечка с собачкой на поводке, которого арестовывают.
prostovanya 30 декабря 2018 | 23:53
"Наша служба и опасна и трудна..."