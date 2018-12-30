Жителя Вологды вызывают в полицию из-за приглашения искать площадки для выгула собак

По словам самого Евгения Доможирова, недавно на своей странице во «Вконтакте» он предложил другим хозяевам собак вместе искать площадки для выгула питомцев. При этом он отметил, что каждый владелец животного может сделать это в любой другой день самостоятельно. В полиции решили, что Доможиров призвал к проведению несогласованного публичного мероприятия в виде «массового выгула собак», пишет сайт «ОВД-Инфо». Ранее Доможиров был фигурантом уголовного дела по статьям о клевете, возбуждении ненависти в отношении полицейских и оскорблении сотрудника полиции. Ему в итоге назначили 60 часов обязательных работ.