Роспотребнадзор подтверждает случаи заражения дизентерией в детских садах на юго-востоке Москвы
Они произошли из-за творога, произведенного на одном из молочных предприятий Липецкой области, сказали агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства. Суд приостановил производство. Деятельность детских дошкольных организаций, где были вспышки заболевания, приостановлена. Ранее родители пострадавших детей обвинили в поставке некачественной продукции компанию бизнесмена Евгения Пригожина, которого также называют «поваром Путина». Представители поставщика свою причастность к вспышке дизентерии отвергают, передает телеканал «Дождь».
21:30
Комментарии8
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edyunia 30 декабря 2018 | 23:10
Во всём виновата бацила Le solite merda di Putin.
graeshoppe 30 декабря 2018 | 23:31
edyunia: Очевидно, что рашка приближается к хэпидемии чёрной чумы. Неожиданно для 21-го века? Зато неуклонно! Как говорится - на всех парусах! Харона.
zloy_sok 30 декабря 2018 | 23:11
Обама плюнул не иначе....
ura_123 31 декабря 2018 | 00:14
zloy_sok: Англичанка нагадила)))
alex_9670 30 декабря 2018 | 23:37
Творог с дизентерией произведён на одном из предприятий Липецкой области и что это за предприятие и кто ещё отравился этим творогом в Липецкой или другой области?
stopkran1969 30 декабря 2018 | 23:38
И эти дауны ещё парафинят беларускую молочку....у нас дети не травят я тем, что в эрэфии называют едой
alo0000 30 декабря 2018 | 23:58
А что, в РФ молочные заводы все ещё производят творог?
sempai 31 декабря 2018 | 00:10
Взрослых им уже мало...