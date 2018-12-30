Роспотребнадзор подтверждает случаи заражения дизентерией в детских садах на юго-востоке Москвы

Они произошли из-за творога, произведенного на одном из молочных предприятий Липецкой области, сказали агентству РИА Новости в пресс-службе ведомства. Суд приостановил производство. Деятельность детских дошкольных организаций, где были вспышки заболевания, приостановлена. Ранее родители пострадавших детей обвинили в поставке некачественной продукции компанию бизнесмена Евгения Пригожина, которого также называют «поваром Путина». Представители поставщика свою причастность к вспышке дизентерии отвергают, передает телеканал «Дождь».

21:30