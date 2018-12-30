Шесть человек попали в больницу после ДТП в центре Санкт-Петербурга

Два автомобиля столкнулись на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Среди пострадавших – двое детей. Один из них в реанимации. Водителю машины, сбившей людей, по сведениям издания «Фонтанка», только за этот год выписали почти 50 штрафов за превышение скорости. Владелец второй машины утверждает, что он выехал на перекресток на зеленый сигнал.