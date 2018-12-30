Шесть человек попали в больницу после ДТП в центре Санкт-Петербурга
Два автомобиля столкнулись на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки. Одна из машин вылетела на тротуар и сбила пешеходов. Среди пострадавших – двое детей. Один из них в реанимации. Водителю машины, сбившей людей, по сведениям издания «Фонтанка», только за этот год выписали почти 50 штрафов за превышение скорости. Владелец второй машины утверждает, что он выехал на перекресток на зеленый сигнал.
Комментарии2
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alextheterrible 30 декабря 2018 | 23:17
Большая проблема - на дорогах полно полусумасшедших водителей автомобилей. Сегодня один такой ехал мимо меня, обгоняя всех, подрезая, постоянно перестраиваясь. С такими реально надо что-что делать.
kottigr1 30 декабря 2018 | 23:59
alextheterrible: 50 штрафов за превышение, мерин.. На видео видно, что он виновник. Судя по всему или едросс, или чекист..