Задержанный по делу об исчезновении водителя сервиса BlaBlaCar ранее служил в горячих точках
39-летний Виталий Чикирев состоит организации ветеранов «Боевое братство». Ранее он проходил спецподготовку и среди товарищей имеет кличку Чекист из-за своих способностей конспирировать деятельность. Его разыскивали почти неделю. Директор столичного кафе 29-летняя Ирина Ахматова пропала в минувшую субботу. Сообщалось, что она выехала в Тулу из Москвы и по пути взяла попутчика, которого нашла в интернет-сервисе BlaBlaCar. Чикирев, по некоторым данным, имеет судимость за преступления сексуального характера.
Комментарии28
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kottigr1 30 декабря 2018 | 23:10
Опора преступного режима. Такие с удовольствием режут женщин и детей в Украине и Сирии. С не меньшим удовольствием продолжают это делать и в России.
pattrick1 30 декабря 2018 | 23:15
Ранее он проходил спецподготовку и среди товарищей имеет кличку Чекист из-за своих способностей конспирировать деятельность...
Это что за толстоносая мразь про кличку выдумала? Явно ведь видно, что кличка "чекист", это производное от фамилии подозреваемого - "Чикирёв"?
kottigr1 30 декабря 2018 | 23:18
pattrick1: Чекист - это советский SSовец.. Боевой отряд авангарда политического сыска...
danko1 30 декабря 2018 | 23:20
kottigr1: Чекист- это уже кличка позорная, а "братство"- сборище бандитов.
Такое слово с большим смыслом, как братство, испоганили.
danko1 30 декабря 2018 | 23:22
danko1: Данное братство=братки из ОПГ.
pattrick1 30 декабря 2018 | 23:34
danko1:
Если бы ты могла взглянуть на себя чужими глазами, то ты Данко1 бы заметила, что на счёт бездоказательных обвинений и скорого на расправу суда, вместо приговора у которого навешивание ярлыков, ты любую большевистскую диктатуру за пояс заткнёшь. Была бы твоя воля, ты бы залила кровью нашу страну, оставив далеко позади Красный и Большой террор.
polikarpich 30 декабря 2018 | 23:43
pattrick1: Это кто же это говорит-то, а? Граф Толстой или блаженный Августин?
Ты вон целые народы обвиняешь во всех грехах и бедах, призываешь их уничтожать и истреблять, недавно целый список выкладывал, а тут заныл вдруг:"бездоказательно!", "а вы докажите!".
Веди себя прилично и никто тебя не будет "заливать кровью". И своим хозяевам передай то же самое.
neon001 30 декабря 2018 | 23:54
polikarpich: он тут постоянно пишет про какие-то носы, при этом сам является жителем кавказа.
kottigr1 30 декабря 2018 | 23:42
danko1: Заметьте, что себе в жертву этот "путинский ветеран" выбрал именно одинокую и беззащитную женщину. Прекрасно просчитал, что сможет всё сделать без ненужных свидетелей. Заранее всё спланировал, пользуясь доверчивостью своей жертвы. Значит у него уже был неоднократный опыт подобного душегубства. Там за этим "ветераном" сейчас такой "хвост потянется", как за тем ментом-«Ангарским маньяком» на котором "висит" доказанных 77 трупов или новосибирским полицейским по которому доказали 19 убийств.
При Путине маньяки одели погоны...
b522 31 декабря 2018 | 00:00
kottigr1: Россия тоже выбирает и нападает на слабых или беззащитных. На сильных или под защитой (страны Балтии)'тявкает и повизгивает.
pattrick1 30 декабря 2018 | 23:25
danko1:
Ты судить такая шустрая, Данка-зведарванка, уже до боевого братства добралась, хотя никакими материалами по делу не располагаешь. Лучше бы пошла в ванну и в честь празднования Нового года, постирала свои бандеровские рейтузы.
kreamssdick 30 декабря 2018 | 23:51
И в горячих точках, и боевое братство, и за изнасилование отсидел, и тулячку куда-то подевал, машину помыл, номера снял. Как человек все успевает?
blahovdav 30 декабря 2018 | 23:56
pattrick1: У вонючей путлеровской свиньи может есть досье на украинских фашистов, которые уничтожили более 200000 мирных чече...рускоязычных?? Аа, прости, это не российские ли нацисты сделали????
shai13 31 декабря 2018 | 00:10
pattrick1: Ну ты дал. И до панталон добрался. Я ж говорю - на ваших негде пробу ставить. .
gordy 30 декабря 2018 | 23:24
Натренирован и готов к действию?
polikarpich 30 декабря 2018 | 23:31
pattrick1: А тебе кто кликуху "Патрик" выдумал? Мразь толстоносая, курносая или прыщавая? Это по созвучию с "патриотом", надо полагать?
Так давай, живоописуй, что с этим "Чекистом" в камере будут делать. Или уже делали, судя по имеющейся судимости? Ты же мастер на такие сладострастные рассказы. Твоя любимая тема. "Про попу". :-)
neon001 30 декабря 2018 | 23:59
polikarpich: он тут разыгрывает ватуху-братуху, а национальность свою писать испугался. знает ведь, что все его тутошние ватухи-братухи матерые нацики. лишний раз ссыт этот пикантный момент засветить.
blahovdav 30 декабря 2018 | 23:52
pattrick1: Патька, тебе, как обрезному нацмену "чИкист" слышится?? Учи рузьке язык, свинопутлеровцу с таким точенным носом, как у тебя пригодится...
mayk19_10 30 декабря 2018 | 23:58
pattrick1: Служил Виталий Ихтамнетом-Виталий Чикитилом слыл!!!
shai13 31 декабря 2018 | 00:00
pattrick1: Путино воинство. Типа. Негде пробу ставить- уже.
mavviomy 30 декабря 2018 | 23:16
Придется оправдывать героя...
dude_lebowsky 30 декабря 2018 | 23:17
Пока детали пазла подходят друг к другу: чекист, насильник, убийца.
piter_ug 30 декабря 2018 | 23:18
//состоит организации ветеранов «Боевое братство». //
По сути, не «братство», а созвучное, рифмующееся и тоже на «б».
dominator13 30 декабря 2018 | 23:21
Боевое братство кольца!
калообрезного.
mikhail_spb_ 30 декабря 2018 | 23:26
Хорошая у него кличка. Говорящая.
Видимо, любил стрелять людям в затылок из нагана?
putin_itogy 30 декабря 2018 | 23:34
ХОЧУ РАССТРЕЛА!
Лично.
Это путинского уркагана!
ты пошто паскуда, молодую женщину жизни лишил?
Мразь, тебя путин воспитал?
Убъю, гнида!
lager23 30 декабря 2018 | 23:39
Путинизм аморален, поэтому он множит ублюдков, воров и убийц в своих джунглях, он не принёс ничего хорошего простым людям, кроме разочарования и упущенных возможностей.
ma1nbrain 31 декабря 2018 | 00:12
Правильный пацан. Подержат и отпустят, ничего такого. Блин, ну бывает, чё. Зато герой, вон воевал, родину чтит, власть уважает, настоящий патриот. Такие нужны стране.