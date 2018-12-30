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23:01, 30 декабря 2018

Задержанный по делу об исчезновении водителя сервиса BlaBlaCar ранее служил в горячих точках

39-летний Виталий Чикирев состоит организации ветеранов «Боевое братство». Ранее он проходил спецподготовку и среди товарищей имеет кличку Чекист из-за своих способностей конспирировать деятельность. Его разыскивали почти неделю. Директор столичного кафе 29-летняя Ирина Ахматова пропала в минувшую субботу. Сообщалось, что она выехала в Тулу из Москвы и по пути взяла попутчика, которого нашла в интернет-сервисе BlaBlaCar. Чикирев, по некоторым данным, имеет судимость за преступления сексуального характера.

Комментарии

28

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kottigr1 30 декабря 2018 | 23:10

Опора преступного режима. Такие с удовольствием режут женщин и детей в Украине и Сирии. С не меньшим удовольствием продолжают это делать и в России.

pattrick1 30 декабря 2018 | 23:15

Ранее он проходил спецподготовку и среди товарищей имеет кличку Чекист из-за своих способностей конспирировать деятельность...

Это что за толстоносая мразь про кличку выдумала? Явно ведь видно, что кличка "чекист", это производное от фамилии подозреваемого - "Чикирёв"?

kottigr1 30 декабря 2018 | 23:18

pattrick1: Чекист - это советский SSовец.. Боевой отряд авангарда политического сыска...

danko1 30 декабря 2018 | 23:20

kottigr1: Чекист- это уже кличка позорная, а "братство"- сборище бандитов.
Такое слово с большим смыслом, как братство, испоганили.

danko1 30 декабря 2018 | 23:22

danko1: Данное братство=братки из ОПГ.

pattrick1 30 декабря 2018 | 23:34

danko1:

Если бы ты могла взглянуть на себя чужими глазами, то ты Данко1 бы заметила, что на счёт бездоказательных обвинений и скорого на расправу суда, вместо приговора у которого навешивание ярлыков, ты любую большевистскую диктатуру за пояс заткнёшь. Была бы твоя воля, ты бы залила кровью нашу страну, оставив далеко позади Красный и Большой террор.

polikarpich 30 декабря 2018 | 23:43

pattrick1: Это кто же это говорит-то, а? Граф Толстой или блаженный Августин?
Ты вон целые народы обвиняешь во всех грехах и бедах, призываешь их уничтожать и истреблять, недавно целый список выкладывал, а тут заныл вдруг:"бездоказательно!", "а вы докажите!".
Веди себя прилично и никто тебя не будет "заливать кровью". И своим хозяевам передай то же самое.

neon001 30 декабря 2018 | 23:54

polikarpich: он тут постоянно пишет про какие-то носы, при этом сам является жителем кавказа.

kottigr1 30 декабря 2018 | 23:42

danko1: Заметьте, что себе в жертву этот "путинский ветеран" выбрал именно одинокую и беззащитную женщину. Прекрасно просчитал, что сможет всё сделать без ненужных свидетелей. Заранее всё спланировал, пользуясь доверчивостью своей жертвы. Значит у него уже был неоднократный опыт подобного душегубства. Там за этим "ветераном" сейчас такой "хвост потянется", как за тем ментом-«Ангарским маньяком» на котором "висит" доказанных 77 трупов или новосибирским полицейским по которому доказали 19 убийств.
При Путине маньяки одели погоны...

b522 31 декабря 2018 | 00:00

kottigr1: Россия тоже выбирает и нападает на слабых или беззащитных. На сильных или под защитой (страны Балтии)'тявкает и повизгивает.

pattrick1 30 декабря 2018 | 23:25

danko1:

Ты судить такая шустрая, Данка-зведарванка, уже до боевого братства добралась, хотя никакими материалами по делу не располагаешь. Лучше бы пошла в ванну и в честь празднования Нового года, постирала свои бандеровские рейтузы.

kreamssdick 30 декабря 2018 | 23:51

И в горячих точках, и боевое братство, и за изнасилование отсидел, и тулячку куда-то подевал, машину помыл, номера снял. Как человек все успевает?

blahovdav 30 декабря 2018 | 23:56

pattrick1: У вонючей путлеровской свиньи может есть досье на украинских фашистов, которые уничтожили более 200000 мирных чече...рускоязычных?? Аа, прости, это не российские ли нацисты сделали????

shai13 31 декабря 2018 | 00:10

pattrick1: Ну ты дал. И до панталон добрался. Я ж говорю - на ваших негде пробу ставить. .

gordy 30 декабря 2018 | 23:24

Натренирован и готов к действию?

polikarpich 30 декабря 2018 | 23:31

pattrick1: А тебе кто кликуху "Патрик" выдумал? Мразь толстоносая, курносая или прыщавая? Это по созвучию с "патриотом", надо полагать?
Так давай, живоописуй, что с этим "Чекистом" в камере будут делать. Или уже делали, судя по имеющейся судимости? Ты же мастер на такие сладострастные рассказы. Твоя любимая тема. "Про попу". :-)

neon001 30 декабря 2018 | 23:59

polikarpich: он тут разыгрывает ватуху-братуху, а национальность свою писать испугался. знает ведь, что все его тутошние ватухи-братухи матерые нацики. лишний раз ссыт этот пикантный момент засветить.

blahovdav 30 декабря 2018 | 23:52

pattrick1: Патька, тебе, как обрезному нацмену "чИкист" слышится?? Учи рузьке язык, свинопутлеровцу с таким точенным носом, как у тебя пригодится...

mayk19_10 30 декабря 2018 | 23:58

pattrick1: Служил Виталий Ихтамнетом-Виталий Чикитилом слыл!!!

shai13 31 декабря 2018 | 00:00

pattrick1: Путино воинство. Типа. Негде пробу ставить- уже.

mavviomy 30 декабря 2018 | 23:16

Придется оправдывать героя...

dude_lebowsky 30 декабря 2018 | 23:17

Пока детали пазла подходят друг к другу: чекист, насильник, убийца.

piter_ug 30 декабря 2018 | 23:18

//состоит организации ветеранов «Боевое братство». //

По сути, не «братство», а созвучное, рифмующееся и тоже на «б».

dominator13 30 декабря 2018 | 23:21

Боевое братство кольца!
калообрезного.

mikhail_spb_ 30 декабря 2018 | 23:26


Хорошая у него кличка. Говорящая.
Видимо, любил стрелять людям в затылок из нагана?

putin_itogy 30 декабря 2018 | 23:34

ХОЧУ РАССТРЕЛА!
Лично.
Это путинского уркагана!
ты пошто паскуда, молодую женщину жизни лишил?
Мразь, тебя путин воспитал?
Убъю, гнида!

lager23 30 декабря 2018 | 23:39

Путинизм аморален, поэтому он множит ублюдков, воров и убийц в своих джунглях, он не принёс ничего хорошего простым людям, кроме разочарования и упущенных возможностей.

ma1nbrain 31 декабря 2018 | 00:12

Правильный пацан. Подержат и отпустят, ничего такого. Блин, ну бывает, чё. Зато герой, вон воевал, родину чтит, власть уважает, настоящий патриот. Такие нужны стране.

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