Задержанный по делу об исчезновении водителя сервиса BlaBlaCar ранее служил в горячих точках

39-летний Виталий Чикирев состоит организации ветеранов «Боевое братство». Ранее он проходил спецподготовку и среди товарищей имеет кличку Чекист из-за своих способностей конспирировать деятельность. Его разыскивали почти неделю. Директор столичного кафе 29-летняя Ирина Ахматова пропала в минувшую субботу. Сообщалось, что она выехала в Тулу из Москвы и по пути взяла попутчика, которого нашла в интернет-сервисе BlaBlaCar. Чикирев, по некоторым данным, имеет судимость за преступления сексуального характера.