На этот раз это, похоже, не шутка.

Не бакланы, но Чайки. Этих морских птиц привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который блестит на солнце. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу». Это цитата из интервью Фонтанке ру гендиректора Газпром арены Владимира Литвинова. Он отмечает что проблема стала неожиданной. За полгода около 50 сегментов подвижной части кровли пришлось заменить из — ударов клювами птиц пытаются отгонять специальными отпугивающими устройствами, но их эффективность пока вызывает вопросы. Стоит сказать, что год назад теперь уже бывший вице губернатор Игорь Албин создал один из главных мемов прошлого года. Он рассказал, что крыша нового стадиона протекает из за того что её цитирую долбят бакланы. После этого в интернете появилось множество шуток на эту тему. А совсем недавно Албин признался, что историю про Бакланов выдумал, чтобы отвлечь петербуржцев от грустных мыслей о политике и городском хозяйстве. Получается, что действительно в каждой шутке есть только Доля шутки.

Сейчас стадион на Крестовском останове находится под управлением футбольного клуба зенит, теперь сооружение носит название газпром арена