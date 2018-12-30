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22:04, 30 декабря 2018

Крышу нового футбольного стадиона в Петербурге все-таки атакуют птицы

На этот раз это, похоже, не шутка.

Не бакланы, но Чайки. Этих морских птиц привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который блестит на солнце. Они садятся и начинают реально клевать и продырявливать крышу». Это цитата из интервью Фонтанке ру гендиректора Газпром арены Владимира Литвинова. Он отмечает что проблема стала неожиданной. За полгода около 50 сегментов подвижной части кровли пришлось заменить из — ударов клювами птиц пытаются отгонять специальными отпугивающими устройствами, но их эффективность пока вызывает вопросы. Стоит сказать, что год назад теперь уже бывший вице губернатор Игорь Албин создал один из главных мемов прошлого года. Он рассказал, что крыша нового стадиона протекает из за того что её цитирую долбят бакланы. После этого в интернете появилось множество шуток на эту тему. А совсем недавно Албин признался, что историю про Бакланов выдумал, чтобы отвлечь петербуржцев от грустных мыслей о политике и городском хозяйстве. Получается, что действительно в каждой шутке есть только Доля шутки.
Сейчас стадион на Крестовском останове находится под управлением футбольного клуба зенит, теперь сооружение носит название газпром арена

Комментарии

15

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seryj_wolk 30 декабря 2018 | 22:13

Родственники генпрокурора атакуют? От них в рфии защиты нет!

kottigr1 30 декабря 2018 | 22:24

seryj_wolk: ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 любую крышу склюют..

stopkran1969 30 декабря 2018 | 22:26

seryj_wolk: чайки крышуют стадион! Сколько под это можно пилить круглый год?

andrewm 30 декабря 2018 | 22:35

seryj_wolk:Дык Авангардом их отпугнуть бы и попробовать...

gvs 30 декабря 2018 | 22:15

Чайки? Имеется в виду вороватый прокурор с жуликоватыми сыночками? ))))

aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 22:24

И тут прокурорские решили взять стадион под свою крышу.

kuchumka 30 декабря 2018 | 22:28

Был на этом стадионе, какой идиот построил станцию метро именно для этого стадиона с противоположной стороны от его входа? Ну на фига так нужно было делать, пока его обойдешь околеешь на фиг.

zloy_sok 30 декабря 2018 | 22:30

Ага поэтому надо вместо СКК построить еще один стадион. Денег то тофига)

alexey65 30 декабря 2018 | 22:32

Поменять на шифер!

oneoretwo 30 декабря 2018 | 22:37

..."неожиданостью" это является только для таких идиотов как плешивые губернаторы-жлобы, бакланы-албины и прочие спб-холуи....зоологию надо было учить в школе, а не таскаться по подворотням и пивнушкам....

dennik 30 декабря 2018 | 22:38

Склевали чайки стадион
Ведь им питаться нечем!
Не собирать же им картон
Хотят иметь как Сечин :-)))

kitaiss 30 декабря 2018 | 22:43

а тут один плешивый гном давече рассказывал про 27 махов и мультек показал про то, как эти махи летают...по ходу они стадиён склевали...

elenalipa 30 декабря 2018 | 22:44

По сколько скидываемся?

petrivanov 30 декабря 2018 | 22:44

Чайки генпрокуратуру возглавляю, соль монополизировали, мусор плодят, казино нелегальные курируют-организуют, так ещё за крыши футбольных арен взялись!

tetriz 30 декабря 2018 | 22:56

Чайки долбят стадионы,
А в парламенте - масоны.
Странный тип в Кремле сидит.
"Моя прелесть" говорит...
^^

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