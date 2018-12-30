МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств
При постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист. Эта идея поможет устранить путаницу с территориальной принадлежностью машин. Такое мнение «Эху» высказал автомобильный эксперт Сергей Асланян.
Нововведения вступят в силу 4 августа следующего года. Тогда же Госавтоинспекция перестанет выдавать госномера. ГИБДД будет только назначать автовладельцам комбинацию цифр и букв, сами таблички россияне должны будут печатать у частных производителей по установленному ГОСТу.
Комментарии4
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oneoretwo 30 декабря 2018 | 22:21
....такое впечатление, что оне там чесотку подхватили...и все у их так и чешется...
ki000999 30 декабря 2018 | 22:40
Эта идея поможет устранить путаницу с территориальной принадлежностью машин..........................зачем эту самую путаницу вводили несколько лет назад?
sim202_ 30 декабря 2018 | 22:54
И кому принадлежат эти "частные производители" ???
putin_frend 30 декабря 2018 | 22:56
sim202_: мне. нач. гибдд