МВД подготовило новые правила регистрации транспортных средств

При постановке машины на учет можно будет получить номера только того региона, где зарегистрирован автомобилист. Эта идея поможет устранить путаницу с территориальной принадлежностью машин. Такое мнение «Эху» высказал автомобильный эксперт Сергей Асланян.

Нововведения вступят в силу 4 августа следующего года. Тогда же Госавтоинспекция перестанет выдавать госномера. ГИБДД будет только назначать автовладельцам комбинацию цифр и букв, сами таблички россияне должны будут печатать у частных производителей по установленному ГОСТу.