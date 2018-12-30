Бывший российский разведчик Виктор Бояркин, попавший под санкции США, связан с избирательной кампанией Дональда Трампа. Об этом пишет журнал Тайм. Издание полагает, что Бояркин был посредником между главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом и бизнесменом Олегом Дерипаской.

Никакие доказательства и факты не подтверждают эту версию. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.

Франц Клинцевич считает, что иностранные партнеры России сами сажают себя в лужу, публикуя подобные версии «российского следа».