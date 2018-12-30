Бывший офицер ГРУ был посредником между Олегом Дерипаской и экс-главой штаба Дональда Трампа, утверждает журнал Time
Бывший российский разведчик Виктор Бояркин, попавший под санкции США, связан с избирательной кампанией Дональда Трампа. Об этом пишет журнал Тайм. Издание полагает, что Бояркин был посредником между главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом и бизнесменом Олегом Дерипаской.
Никакие доказательства и факты не подтверждают эту версию. Такое мнение «Эху» высказал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.
Франц Клинцевич считает, что иностранные партнеры России сами сажают себя в лужу, публикуя подобные версии «российского следа».
Комментарии6
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pattrick1 30 декабря 2018 | 22:18
Никакие доказательства и факты не подтверждают эту версию...
А кому нужны доказательства, только трусы принимают санкции против России с доказательствами на Руках. Крутые русофобы принимают крутые меры основываясь только на статьи носатых "хайозеппельтов".
zibex 30 декабря 2018 | 22:19
Бывших офицеров ГРУ не бывает
pattrick1 30 декабря 2018 | 22:21
zibex:
А бывшие офицеры СБУ бывают?
s_vlad 30 декабря 2018 | 22:26
pattrick1: портяныч, такие откровенные дебилы как ты , бывают только в настоящем времени...))
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 22:32
Клинцевич: эта лужа моя, никому не уступлю место.
kottigr1 30 декабря 2018 | 22:38
Дональду Трампу остается только один способ доказать свою честность. Это уничтожить Путина, ГРУ и ФСБ... Только тогда демократы смогут ему поверить..