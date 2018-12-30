Премии военным в Псковской области урезали ради строительства Главного храма Российской армии, утверждает издание «МБХ Медиа». Десантники, бойцы спецназа и разведки в регионе, по сведениям журналистов, получили не более 20 тысяч рублей. Это в разы меньше, чем в предыдущие годы. О том, что часть средств пойдет на храм, военнослужащим объявили на общем собрании. В СССР практики поборов в армии не было, однако нынешняя схема пожертвований организована по советскому образцу, сказал «Эху» военный эксперт Александр Гольц.

Командирам порой проще всего взять нужную сумму из премий, пояснил Александр Гольц.

Ранее хабаровское интернет-издание Дивихаб.ru писало со ссылкой на свои источники, что местные военные жалуются на принудительные сборы денег в поддержку строительства храма.

Министерство обороны России пока не комментирует новую информацию о взносах на храм.