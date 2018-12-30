Премии военным в Псковской области урезали ради строительства Главного храма Российской армии
Премии военным в Псковской области урезали ради строительства Главного храма Российской армии, утверждает издание «МБХ Медиа». Десантники, бойцы спецназа и разведки в регионе, по сведениям журналистов, получили не более 20 тысяч рублей. Это в разы меньше, чем в предыдущие годы. О том, что часть средств пойдет на храм, военнослужащим объявили на общем собрании. В СССР практики поборов в армии не было, однако нынешняя схема пожертвований организована по советскому образцу, сказал «Эху» военный эксперт Александр Гольц.
Командирам порой проще всего взять нужную сумму из премий, пояснил Александр Гольц.
Ранее хабаровское интернет-издание Дивихаб.ru писало со ссылкой на свои источники, что местные военные жалуются на принудительные сборы денег в поддержку строительства храма.
Министерство обороны России пока не комментирует новую информацию о взносах на храм.
Комментарии18
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tv_victim 30 декабря 2018 | 22:06
Обобрали. как лохов... "Крылатая пехота", мля... Кто, если не мы...
ahotnik58 30 декабря 2018 | 22:12
tv_victim: Обобрали. как лохов..
это в Зимбабве-404 обобрали, там еще из пенсий на АТО вычитают
В РФ у десантников з/п за 100 тыс (у офицеров), у рядового состава за 50 тыс , а пенсии у них офицерские за 50 тыс, у рядового за 30 тыс. руб
Если премию и не дали, так только потому, что ВДВ в 2014 нужно было до Киева маршем идти, т.к. сегодня хунта у газпрома в предвзятых европейских судах уже более 4 миллиардов долларов отняла.
Их пока не заплатили, но отложили.
Так, что у российского десанта есть хорошая мотивировка дойти до Киева/Берлина, чтобы к новому году получить по 5-10 миллионов премии.
$4 миллиарда/45000(численность ВДВ)=$88 тыс на брата = 6,2 миллиона рублей - новогодняя премия за взятие Киева
Ничего личного, только потенциальная ответка от ВДВ за неправедное правосудие и унижение русского воинства в мирное время.
pattrick1 30 декабря 2018 | 22:13
Премии военным в Псковской области урезали ради строительства Главного храма Российской армии, утверждает издание «МБХ Медиа»...
Других источников подтверждения нет? Не могу поверить ни одному слову от "МБХ Медия", весёлого кагала Мишки Ходорковского, ведь враньё у них в генах.
polikarpich 30 декабря 2018 | 22:20
pattrick1: А откуда же в вашем печальном кагале Вовки Чекиста берут денешки? Из тумбочки, что ли? Или свои кровные, честно уворованные отдают?
Нет. Их на такие вот забавы изымают у народа, не спрашивая их согласия. В данном случае отняли у солдат.
polikarpich 30 декабря 2018 | 22:16
ahotnik58: Не понял из всего этого потока, так это украинцы и немцы унижали "русское воинство" в мирное время?
И в "энергетической сверхдержаве" денег нет? Она голодранка? Или есть, но не для всех?
polikarpich 30 декабря 2018 | 22:12
tv_victim: Надеюсь, "крылатой пехоте" и спецназу предельно ясны ответы на вопросы "кто виноват" и "что делать"?
ahotnik58 30 декабря 2018 | 22:36
polikarpich: "кто виноват" и "что делать"?
Брать русский г. Киев, тогда $4 м-ярда на премии по 6-7 миллионов на брата
kottigr1 30 декабря 2018 | 22:40
ahotnik58: Там в Киеве могут сразу все $4 м-ярда на премии свинцом выложить.. По 9 граммов на каждого. Вам могут и без очереди, как инвалиду умственного труда и ветерану диванных войн.
mavviomy 30 декабря 2018 | 22:52
ahotnik58: русский город Киев даст мокшанцам по соплям. У чувашей, чухонцев и чукчей законы не обязательны. Вот этот придурок совершает уголовное преступление прямо на сайте Эха, а всем пофиг.
serhio_25__ 30 декабря 2018 | 22:20
tv_victim: ""В СССР практики поборов в армии не было, однако нынешняя схема пожертвований организована по советскому образцу"" - это вообще как? Ходор за одно решил и СССР обосрать?
zapadnay 30 декабря 2018 | 22:55
Надо было думать при выборе жизненного пути. А в армии выбора не бывает: получил приказ - исполняй. Да и развелось вашего брата немерено. На содержание силовой системы уходит львиная доля денег, в ущерб больным детям, обездоленным старикам и прочим незащищенным категориям населения.
marazmkrepchal 30 декабря 2018 | 22:08
МБХ. Такое МБХ
vis_a_vis 30 декабря 2018 | 22:09
\\ Премии военным в Псковской области урезали ради строительства Главного храма Российской армии, утверждает издание «МБХ Медиа». //
Что, даже атеистам?
uhovostro 30 декабря 2018 | 22:12
vis_a_vis: Атеистам в первую очередь, чтобы знали, сволочи, как добр, милосерден и благостив Всемогущий Господь наш...
gvs 30 декабря 2018 | 22:12
Храм Минобороны - самое страшное оружие против пиндосов. Гиперзвуковые ракеты станут совершенно не нужны ))))
kapitankolbaskin 30 декабря 2018 | 22:14
а вы что ли думали они у пригожина с ролдугиным возьмут !?
У вас же и возьмут.Щас на храм потом еще много на что...
Аппетит путинских друзей не знает границ...
Они ребята разносторонние...им и виолончели нужны и храмы...и прости Господи яйца !!!
dominator13 30 декабря 2018 | 22:44
Проглотят, такие же терпилы, только в форме!
tetriz 30 декабря 2018 | 22:51
А с какого хер_увима им премии?!
Они что - в Сирии воевали, под пули ходили?! ^^