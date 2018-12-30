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21:04, 30 декабря 2018

Крышу стадиона на Крестовском острове в Петербурге портят не бакланы, а чайки

Их привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который блестит на солнце, пояснил интернет-изданию «Фонтанка» гендиректор «Зенит-арены» Владимир Литвинов. Он добавил, что птицы не являются основной причиной протечек, но их вклад не стоит сбрасывать со счетов. Вредителей пытаются отпугивать с помощью электронных средств, но это не решает проблему. Ранее теперь уже бывший вице-губернатор Игорь Алюбин говорил, что протечки в крыше стадиона возникают из-за бакланов, которые долбят ее «своими мощными клювами».

Комментарии

4

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gregor 30 декабря 2018 | 21:06

Мрак .

pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 21:07

много бакланов гнездится в Кремле возле )(уйла.

kottigr1 30 декабря 2018 | 21:10

pyco__mypucmo: Чаек там тоже немало вьётся.. ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 одни только что стоят, любые деньги склюют.

plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 21:13

Про Чаек слыхали, а что за семейство Бакланы?

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