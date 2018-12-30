Крышу стадиона на Крестовском острове в Петербурге портят не бакланы, а чайки
Их привлекает высокотехнологичный полимерный материал, который блестит на солнце, пояснил интернет-изданию «Фонтанка» гендиректор «Зенит-арены» Владимир Литвинов. Он добавил, что птицы не являются основной причиной протечек, но их вклад не стоит сбрасывать со счетов. Вредителей пытаются отпугивать с помощью электронных средств, но это не решает проблему. Ранее теперь уже бывший вице-губернатор Игорь Алюбин говорил, что протечки в крыше стадиона возникают из-за бакланов, которые долбят ее «своими мощными клювами».
Комментарии4
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gregor 30 декабря 2018 | 21:06
Мрак .
pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 21:07
много бакланов гнездится в Кремле возле )(уйла.
kottigr1 30 декабря 2018 | 21:10
pyco__mypucmo: Чаек там тоже немало вьётся.. ЛСДУ3 и ЙФЯУ9 одни только что стоят, любые деньги склюют.
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 21:13
Про Чаек слыхали, а что за семейство Бакланы?