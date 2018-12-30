В Бангладеш парламентские выборы сопровождались столкновениями активистов

По меньшей мере 17 человек погибли.

Стычки между сторонниками разных политических сил были зафиксированы по всей стране. Жертвы есть как среди оппозиции, так и среди сторонников правящей партии, которая является фаворитом на этих парламентских выборах. Несколько сотен человек ранены, среди них сотрудники полиции, еще 8 активистов – арестованы. Об этом сообщает местная газета The Daily Star. По информации издания, многие пострадали в результате действий правоохранителей – они были вынуждены открыть огонь, чтобы остановить радикалов, которые атаковали избирательные участки. Также сообщается о том, что около нескольких участков в разных избирательных округах сработали самодельные взрывные устройства, есть раненые. Отмечу, что для обеспечения безопасности было привлечено более 600 тысяч полицейских. Власти Бангладеш на время голосования отключили скоростной мобильный интернет, чтобы пресечь возможные провокации.

Голосование завершилось несколько часов назад, начался процесс подсчета голосов. Первые итоги будут подведены уже сегодня, окончательные результаты объявят завтра. Оппозиция заявила о том, что выборы сопровождались фальсификациями.