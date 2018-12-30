Союз России и Белоруссии состоялся, уверен белорусский президент Александр Лукашенко
Он поздравил с Новым годом и Рождеством Владимира Путина и добавил, что в наступающем году исполнится 20 лет со дня подписания договора Союзного государства. Путин и Лукашенко накануне вновь встретились в Москве. Это были уже вторые за эту неделю переговоры. Однако об итогах консультаций не сообщается. Самые серьезные разногласия между Москвой и Минском связаны с так называемым налоговым маневром и обнулением экспортной пошлины на нефть. Белоруссия может потерять из-за этого до 11 миллиардов долларов за есть лет.
Комментарии5
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kp6ic 30 декабря 2018 | 21:07
подарили им ежегодные пару лярдов, видимо. ну а что, налоги подняли, пенсионный возраст тоже. почему бы и нет?
danko1 30 декабря 2018 | 21:20
kp6ic: Непрочный союз, основанный на кредитах и дешевых природных ресурсах.
Но Союз - это не союзное государство, в котором наш узурпатор мог бы править, не меняя Конституцию России.
edyunia 30 декабря 2018 | 21:11
Пропал дом.
ansata 30 декабря 2018 | 21:14
Если не потеряет он, потеряет РФ. Но дорогие россияне их так и так этих денежек не увидят. И никто не увидит)) осядет налоговый тот маневр где-нибудь в укромном месте.
sirwalterscott 30 декабря 2018 | 21:15
ждём нового Евроазиатского презедента вот попало загадка Диктатор N1 или Диктатор N2?