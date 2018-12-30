Союз России и Белоруссии состоялся, уверен белорусский президент Александр Лукашенко

Он поздравил с Новым годом и Рождеством Владимира Путина и добавил, что в наступающем году исполнится 20 лет со дня подписания договора Союзного государства. Путин и Лукашенко накануне вновь встретились в Москве. Это были уже вторые за эту неделю переговоры. Однако об итогах консультаций не сообщается. Самые серьезные разногласия между Москвой и Минском связаны с так называемым налоговым маневром и обнулением экспортной пошлины на нефть. Белоруссия может потерять из-за этого до 11 миллиардов долларов за есть лет.