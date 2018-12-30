Бывший офицер ГРУ мог быть посредником между Олегом Дерипаской и бывшим главой избирательного штаба Дональда Трампа

Речь идет о Викторе Бояркине, против которого США не так давно ввели санкции, утверждает американский журнал Time. Бояркин, как пишет издание, осенью дал первое интервью. В беседе с представителями журнала экс-разведчик признал, что во время президентской кампании 2016 года в США «был на связи» с Полом Манафортом от имени Дерипаски, добавляет журнал. Бояркин, как утверждается, требовал от Манафорта денег для Дерипаски. Американский лоббист был должен российскому миллиардеру около 10 миллионов долларов.