Минобороны России, по некоторым данным, сократило предновогодние премии военнослужащим в Псковской области
Средств пойдут на строительство главного военного храма в подмосковной Кубинке. Как утверждает интернет-издание «МБХ Медиа» со ссылкой на самих военнослужащих, в этот раз премии были в разы меньше, чем в предыдущие годы. О том, что остальные деньги пойдут на храм, им сказали на общем собрании. Ранее на принудительный сбор средств для строительства главного военного храма жаловались служащие на Дальнем Востоке, пишет местный интернет-портал dvhub.ru. В Минобороны новую публикацию пока не комментировали.
Комментарии3
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ajsenev 30 декабря 2018 | 21:05
А они по-другому не умеют эти властные "верующие": только по разнарядке, только по приказу.
kottigr1 30 декабря 2018 | 21:07
ajsenev: Какие им ещё премии ? Родина уже дала им в руки оружие ! Сами пусть на пропитание себе добывают. При Путине, можно.
neon999 30 декабря 2018 | 21:10
Премии пойдут не «расходному материалу», а тем, кто администрирует пушечное мясо.