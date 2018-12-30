Минобороны России, по некоторым данным, сократило предновогодние премии военнослужащим в Псковской области

Средств пойдут на строительство главного военного храма в подмосковной Кубинке. Как утверждает интернет-издание «МБХ Медиа» со ссылкой на самих военнослужащих, в этот раз премии были в разы меньше, чем в предыдущие годы. О том, что остальные деньги пойдут на храм, им сказали на общем собрании. Ранее на принудительный сбор средств для строительства главного военного храма жаловались служащие на Дальнем Востоке, пишет местный интернет-портал dvhub.ru. В Минобороны новую публикацию пока не комментировали.