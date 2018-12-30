Задержанный по подозрению в убийстве водителя сервиса BlaBlaCar, оказался ветераном ряда военных конфликтов...

Он служил в горячих точках, друзья дали ему кличку Чекист, утверждает «Московский комсомолец». 39-летний житель Серпухова Виталий Чикирев проверяется на причастность к исчезновению недели назад директора одного из московских кафе 29-летней Ирины Ахматовой. Она выехала на своем автомобиле Audi из центра Москвы в Тулу. По данным следствия, у метро на юге столицы к ней подсел попутчик, которого она нашла через BlaBlaCar. По предварительной информации, еще в 2009 году Чикирев совершил ряд преступлений сексуального характера и был осужден. Он состоял в «Боевом братстве», ветеранской организации.