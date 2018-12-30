Задержанный по подозрению в убийстве водителя сервиса BlaBlaCar, оказался ветераном ряда военных конфликтов
Он служил в горячих точках, друзья дали ему кличку Чекист, утверждает «Московский комсомолец». 39-летний житель Серпухова Виталий Чикирев проверяется на причастность к исчезновению недели назад директора одного из московских кафе 29-летней Ирины Ахматовой. Она выехала на своем автомобиле Audi из центра Москвы в Тулу. По данным следствия, у метро на юге столицы к ней подсел попутчик, которого она нашла через BlaBlaCar. По предварительной информации, еще в 2009 году Чикирев совершил ряд преступлений сексуального характера и был осужден. Он состоял в «Боевом братстве», ветеранской организации.
Комментарии13
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ajsenev 30 декабря 2018 | 21:03
Очень подходящая кличка.
pattrick1 30 декабря 2018 | 21:13
Задержанный по подозрению в убийстве водителя сервиса BlaBlaCar, оказался ветераном ряда военных конфликтов...
Надеюсь что это очередная брехня, русофобская брехня картавого Павла Гусева.
polikarpich 30 декабря 2018 | 21:21
pattrick1: А что так, когнитивный диссонанс накрывает? Или, чтоб тебе понятней, пукан рвётся?
viteck 30 декабря 2018 | 21:03
Мдааа. Ветераны нынче не те....
pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 21:04
типичный русскомирец. Один из немногих незакопанных на Донбасе.
compare 30 декабря 2018 | 21:06
"славный брат" оказался...впрочем,не удивительно-ведь не "научное братство",все-таки...
neon999 30 декабря 2018 | 21:07
А в целом «ветеранская организация» - это, разумеется, не банда убийц, а состоит и добропорядочных граждан.
testmeter 30 декабря 2018 | 21:12
Герой России, аднака!
cromwel 30 декабря 2018 | 21:13
Странно что он не из Росгвардии. Там таких садистов почитают
kuchumka 30 декабря 2018 | 21:14
Государство отправляет воевать, а потом бросает людей, никакой психологической помощи, никакой реабилитации, вот и результат.
student_ru_ru 30 декабря 2018 | 21:15
Да ладно вам всем. Не все ветераны подобны этому ветерану. Многие из них встают на сторону добра и правды. Как и не все те, кто якобы служит делу добра и правды, добропорядочные и правдивы - некоторые лишь используют эти понятия для прикрытия собственных неблаговидных делишек. Не всё то золото, что блестит. Как и не всё то говно, что не блестит.
ki000999 30 декабря 2018 | 21:20
Типичный электорат товарища, который не называет фамилию другого товарища.
kitaiss 30 декабря 2018 | 21:24
все чекисты садисты и извращенцы...знаю одного такого - 18 лет имеет народ целой страны самыми изощрёнными методами...