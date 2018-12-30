Владимир Путин пожелал здоровья премьер-министру Великобритании Терезе Мэй

Также в новогоднем поздравлении российский президент пожелал британскому народу «благополучия и процветания». Отношения между Москвой и Лондоном в этом году ухудшились после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти говорят о причастности российских спецслужб, Кремль обвинения отвергает.