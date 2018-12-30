Владимир Путин пожелал здоровья премьер-министру Великобритании Терезе Мэй
Также в новогоднем поздравлении российский президент пожелал британскому народу «благополучия и процветания». Отношения между Москвой и Лондоном в этом году ухудшились после отравления в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Британские власти говорят о причастности российских спецслужб, Кремль обвинения отвергает.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 30 декабря 2018 | 20:35
По части "благополучия и процветания" для народа нацдилер большой спец.
pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 20:39
mikhail_spb_: наверное в новом году сменит "новичок" на чёнить позабористей.
spb_aborigen 30 декабря 2018 | 20:50
Владимир Путин пожелал здоровья премьер-министру Великобритании Терезе Мэй
Володя, ты лучше, о своем подумай.
danko1 30 декабря 2018 | 20:36
Мерзкое лицемерие, когда на днях он пообещал всем, кроме россиян, сдохнуть.
danko1 30 декабря 2018 | 20:39
danko1: Опечатка, ПОЖЕЛАЛ всем сдохнуть.
olegleon 30 декабря 2018 | 20:57
danko1: опечатка, это когда букву перепутал человек. а тут "по Фрейду" ты оговорилась ))
я же тебе говорил, чтобы ты больше отдыхала
danko1 30 декабря 2018 | 21:17
olegleon: портянка, которая незнакомым не только бред пишущая, но и на "ьы" общающаяся, "пообещал" - это тоже верно, учитывая то, что этот мерзавец сказал.
gluhoy2250 30 декабря 2018 | 20:43
danko1: Дуня, ты даже в праздник без течи желчи не можешь! Успокойся, прими стаканчик за РОССИЮ, за НАРОД! Душечка расслабься, может удовольствие получишь!
kompricikos 30 декабря 2018 | 21:02
danko1: он первым выслал поздравления в 40 стран ,спортивные организации итд, в надежде получить поздравления от них , чтобы потом в телевизоре сказали , что президент получил огромное кол-во поздравлений со всего мира
cromwel 30 декабря 2018 | 20:39
Здоровья... Главное не хвататься за все ручки подряд, это черевато.
А вообще степень лицемерия зашкаливает.
vilingrad 30 декабря 2018 | 20:40
Это типа он ее троллит. Ну,сапог...
catlung Евгений Звягин 30 декабря 2018 | 20:47
это трэш и именно так и поймут англичане поздравление .
ymnikymnik 30 декабря 2018 | 20:49
Новичок уже выехал.
klegg 30 декабря 2018 | 20:54
///ладимир Путин пожелал здоровья....///
скрестив два пальца за спиной
captainobvious 30 декабря 2018 | 20:55
Звонок от Владимира Путина на Даунинг Стрит:
- Пригласите пожалуйста Терезу Мей.
- Извините, она сейчас спит.
- Ну, если проснется, пусть перезвонит.
- Что значит "если"?!.....(С)
neyexo 30 декабря 2018 | 21:00
captainobvious:
вот она веселится на кристмас
https://www.youtube.com/watch?v=7Mtet4-dJy8
pulalala 30 декабря 2018 | 20:57
Шо у кого болит, тем и поздравляет.
Спасибо, не новичком...........................
neyexo 30 декабря 2018 | 20:58
В его положении правильнее всего было поступить как делают все.
Всем президентам, королям и премьерам один стандартный типографский текст, с факсимильной подписью.
И повода для насмешек не было бы.