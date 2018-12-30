Застрявшие в Самаре пассажиры компании «Ижавиа» вылетели в Сочи и Симферополь

Более двухсот человек провели там полдня. Авиакомпания должна была выполнить рейсы из Челябинска и Екатеринбурга с дозаправкой. В самарском аэропорту людей неожиданно выгрузили из самолетов. В течение дня они не могли получить информации о том, что происходит, передает агентство «Интерфакс». В руководстве компании «Ижавиа» пояснили, что это случилось из-за непрошедших вовремя платежей за топливо. Вопрос был решен с помощью гарантийных писем от банка.