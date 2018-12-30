Угроза взрыва в ТЦ «Мега» в Химках оказалась ложной

Как сказал агентству «Интерфакс» информированный источник, опасных предметов на территории не обнаружено. Правоохранительные органы устанавливают личность позвонившего с сообщением о ложном минировании. По разным данным, в результате инцидента из торгового центра эвакуировали от 5 до 7 тысяч человек.