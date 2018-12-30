Угроза взрыва в ТЦ «Мега» в Химках оказалась ложной
Как сказал агентству «Интерфакс» информированный источник, опасных предметов на территории не обнаружено. Правоохранительные органы устанавливают личность позвонившего с сообщением о ложном минировании. По разным данным, в результате инцидента из торгового центра эвакуировали от 5 до 7 тысяч человек.
Комментарии1
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olegleon 30 декабря 2018 | 20:42
а это не было понятно с самого начала? дебилы развлекаются, а люди страдают