Росгвардия закупит дистанционные электрошокеры и баллоны со слезоточивым газом
Ведомство разместило накануне тендеры на закупку спецсредств, которые смогут обезвредить с расстояния нескольких метров. Общая сумма покупки – около 20 млн. рублей. Ранее МВД купило дистанционные электрошокеры, которые выстреливают картриджами, на общую сумму 80 млн рублей, напоминает издание «МБХ Медиа». Росгвардия также опубликовала закупки на различное защитное снаряжение: шлемы, бронежилеты, комплекты защиты рук и ног, а также противоударные щиты.
Комментарии42
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cromwel 30 декабря 2018 | 20:36
Какие лапочки эти гвардейцы! Дистанционные электрошокеры с картриджами... то есть близко подойти очкуют.
Вот на все это дерьмо деньги всегда есть.
pattrick1 30 декабря 2018 | 20:46
cromwel:
Боятся заразиться либеральными болезнями - триппером, сифилисом, СПИДом, вшами, гепатитами В и С, грибковыми инфекциями...
desdichado 30 декабря 2018 | 20:47
cromwel: Вот на все это дерьмо деньги всегда есть
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Почему дерьмо?!
Это ещё один подарок народу к Новому году...
tanyaya 30 декабря 2018 | 21:01
desdichado: Каждый, каждый!!! росгвардеец должен понимать, что все их фамилии, имена, адреса, телефоны, IP есть в доступе. А также то же самое об их родственниках. И все соседи и их семей, и семей их родителей будут своевременно оповещены.
Вот пусть и думают о том, как их народ на вилы поднимать станет, если они пойдут против народа, но за воровскую власть долларовых миллиардеров.
pattrick1 30 декабря 2018 | 20:37
Росгвардия закупит дистанционные электрошокеры и баллоны со слезоточивым газом...
Всё лучшее для жидобандеры.
polikarpich 30 декабря 2018 | 20:45
pattrick1: Какая страшная "жидобандера", не правда ли? И как это ты живёшь среди сплошных "жидобандеровцев"? Страдаешь сильно, небось? Вон, даже мозгом повредился!
Я вот теперь, благодаря тебе, на твоём примере, лучше понимаю психологию тех типов, кто шёл в полицаи.
tanber 30 декабря 2018 | 21:03
polikarpich: Не переживайте. Опять Золотов найдет выход! Купит все электрошоки б\у или на барахолке по завышенным ценам. отчитается и все это пойдет в утилизацию!
leon_46 30 декабря 2018 | 21:00
pattrick1: Наблюдение: Чем подлее власть, тем выше уровень вертухайства среди граждан. Вывод: Зло порождает зло.
michael_zagorsk 30 декабря 2018 | 21:07
pattrick1: Всё лучшее для жидобандеры.
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Уж определись, согласно кремлёвской теории, Степан Бандера уничтожал евреев, жидов. Далее, мой друг, Юрий Иванович Сытник, погиб, я так понимаю, под Лугандоном. Ребята, если кому-то небезразлично, ФИО назвал, я с ним 3 года в тумбочке в в военном училище. Нач. Хим. Войск Украины. Откликнитесь, кто знает абы что. Заранее СПАСИБО. Бывшые друзья с Лубянки, однокашники, пять лет!!! молчат.
michael_zagorsk 30 декабря 2018 | 21:11
michael_zagorsk:
Крайняя связь по скайпу 2014 24 декабря 1914 Рвалась. Крайние слова - ещё олного чечена сниму. Всё, после этого - тишина. Ребята, украинцы, Ответьтте, мне больно. Это мой ДРУГ!!!!!
vilingrad 30 декабря 2018 | 20:38
Закупали бы сразу калаши и противотанковые ружья. Грядет, друзья, горячая пора! Россия снова встает...на дыбы:)
gluhoy2250 30 декабря 2018 | 20:49
vilingrad:снова встает...на дыбы:)
Чучелко не надейся, у нас майданутых маловато! А, встает у нас кое-что другое, праздник все таки!
polikarpich 30 декабря 2018 | 21:13
gluhoy2250: Чё там у тебя встаёт, болезный?! :-)
"Иметь" в новом, 2019 году, будут именно тебя. Долго, упорно, разными способами. С чувством, с толком, с расстановкой. Не спрашивая твоего согласия. Вот прямо с января и начнут.
gluhoy2250 30 декабря 2018 | 21:25
polikarpich: Недоносок, зачем ты позволяешь, чтобы тебя имели? Вообще то ты, чучелко орешь, поэтому тебя и имеют все, кому не лень!
olegleon 30 декабря 2018 | 20:39
теперь "как в Париже"?
ansata 30 декабря 2018 | 20:39
И вас с Новым годом!
mikhail_spb_ 30 декабря 2018 | 20:39
Вот она, забота о народонаселении.
Нацгвардейцам могли раздать огнемёты, а вместо этого - лишь слезоточивый газ и электрошокеры.
Самый человечный человек.
petrivanov 30 декабря 2018 | 20:40
Это РосГвардия так готовится в резкому росту любви народа к Путину, или Золотов планирует закупать капусту ещё дороже?
parasuk_ 30 декабря 2018 | 20:40
Теперь полицаи будут любить навальнят по-французски, с газом, шокерами и водометами :)
vilingrad 30 декабря 2018 | 20:45
parasuk_: Теперь полицаи будут любить навальнят по-французски, с газом, шокерами и водометами»
За исключеием пустячка- у французов все- от хорошего сыра до гражданских прав; у россиян- голая жопа. Впрочем, богоносцу не привыкать- будут лупить, причем на пустой желудок:)
olegleon 30 декабря 2018 | 20:55
vilingrad: т.е. во Франции, по Вашему, с жиру бесились и вышли протестовать на улицы?
polikarpich 30 декабря 2018 | 21:05
olegleon: А что, протестовать нужно только тогда, когда последний кусок хлеба забирают или уже тогда, когда начинают понемногу масло с него тырить?
Судя по россиянскому народу, он пока ещё не научился адекватно реагировать на произвол и беспредел власти, поёт "осанну" своим вождям, даже когда дохнет с голоду миллионами.
А у такого народа будущего просто нет. Побыкует немного и исчезнет с мировой арены.
parasuk_ 30 декабря 2018 | 20:55
vilingrad: Вот когда фанаты бузили на манежке, все в кремле сидели зайчиками, а целый полковник полиции вежливо уговаривал всех разойтись. Потому что фанаты это не членососы, кучкующиеся вокруг своего зеленорожего фюрера.
polikarpich 30 декабря 2018 | 20:57
parasuk_: "Навальнят", говоришь? С такими темами, судя по развитию событий, будут "любить" шакалят, вроде вас с "Патриком". За этим дело не станет.
parasuk_ 30 декабря 2018 | 21:04
polikarpich: Таки да. Кстати, когда навальнята последний раз в Питере свинячили их даже возмущенные прохожие били :)
polikarpich 30 декабря 2018 | 21:08
parasuk_: "Прохожим" как заплатили, наличкой или сразу фунфыриками выдали, для куражу?
parasuk_ 30 декабря 2018 | 21:11
polikarpich: Питер - культурная столица, малолетних быдланов там бесплатно воспитывают.
kottigr1 30 декабря 2018 | 21:22
parasuk_: Это не Франция, это Россия.. Проходили уже.. Висеть потом этим Росгвардейцам, вперемешку с ФСБшниками, украшением придорожных столбов...
marek 30 декабря 2018 | 20:48
Ой, да что мелочиться-то! Закупите уж для росгвардии одну гиперзвуковую ракету - и замочите всех одним махом!.. Свои - не свои, довольные - недовольные - неважно. Господь своих найдёт, как говорится.
cite 30 декабря 2018 | 20:53
Им бы еще закупить ножей для харакири.
klukvik 30 декабря 2018 | 20:53
полная фигня против булыжника пролетариата
neyexo 30 декабря 2018 | 20:53
Наверно против шокера должно быть противоядие. Типа токопроводящих курток?
neon001 30 декабря 2018 | 20:56
в кого они хотят этим тыкать и пшикать? хипстеров на сахарова? власть придут сносить не хипстеры. и даже автоматы не помогут.
stoik68 30 декабря 2018 | 20:56
Режим ни что не спасёт.
shalunok 30 декабря 2018 | 20:56
Путингарды готовятся к массовым народным протестам. С новым 2019!
michael_zagorsk 30 декабря 2018 | 20:57
Где же Вы раньше были, 86%, когда в Софрино отдавали полигон от вояк ментам, ныне росгврдии-роспозору? Простите, я оттоптал Комсомолку, включая Олмпиаду-80, от души.
putin_itogy 30 декабря 2018 | 21:02
С любовью к родному населению, от вашего Фюрера..
С новым годом Свиньи, мои овечки!
vladimirgornitsky 30 декабря 2018 | 21:06
Еще один подарок для народа от власти. Ведь не ракетой единой жив человек.
kuchumka 30 декабря 2018 | 21:07
Да фигня это все, в росгвардии в большинстве служат обычные солдаты-срочники уж им защищать этих Вовиных триллиардеров вообще на фиг не надо, все просто разбегутся по домам и все.
compare 30 декабря 2018 | 21:08
это что,добровольный отказ от квартир за "сколотые эмали"?
cromwel 30 декабря 2018 | 21:09
думаю закупочная цена должна быть минимум в три маха выше рыночной. Надеюсь золотов с единственной извилиной знает что делает
zhrv 30 декабря 2018 | 21:16
Вот здорово! Теперь можно крутому генералу и на дебаты с Навальным пойти, имея такой девайс. Теперь точно можно не бояться проиграть!