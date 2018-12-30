Росгвардия закупит дистанционные электрошокеры и баллоны со слезоточивым газом...

Ведомство разместило накануне тендеры на закупку спецсредств, которые смогут обезвредить с расстояния нескольких метров. Общая сумма покупки – около 20 млн. рублей. Ранее МВД купило дистанционные электрошокеры, которые выстреливают картриджами, на общую сумму 80 млн рублей, напоминает издание «МБХ Медиа». Росгвардия также опубликовала закупки на различное защитное снаряжение: шлемы, бронежилеты, комплекты защиты рук и ног, а также противоударные щиты.