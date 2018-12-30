Коршуновский ГОК «Мечела» частично обесточен из-за энергоаварии

Авария произошла на электроподстанции «Коршуниха» в Иркутской области, говорится в сообщении

Минэнерго РФ. «В 18:09 (мск) действием защиты на подстанции 220 кВ «Коршуниха» отключилась первая система шин 110 кВ. Без электроснабжения осталась часть производства Коршуновского горно-обогатительного

комбината (ПАО «Коршуновский ГОК») мощностью 27 МВт», — говорится в сообщении.

Электроподстанцию, отмечает Минэнерго, эксплуатирует ОАО «Иркутская электросетевая компания».

«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — уточняется в

сообщении.

Коршуновский ГОК — единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов АО входят два карьера — Коршуновский и Рудногорский.

Годовой объем производства железорудного концентрата составляет около 4,5 млн тонн. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Мечел» через «Мечел-Майнинг» владеет 90,04% акций Коршуновского ГОКа.