Коршуновский ГОК «Мечела» частично обесточен из-за энергоаварии
Авария произошла на электроподстанции «Коршуниха» в Иркутской области, говорится в сообщении
Минэнерго РФ. «В 18:09 (мск) действием защиты на подстанции 220 кВ «Коршуниха» отключилась первая система шин 110 кВ. Без электроснабжения осталась часть производства Коршуновского горно-обогатительного
комбината (ПАО «Коршуновский ГОК») мощностью 27 МВт», — говорится в сообщении.
Электроподстанцию, отмечает Минэнерго, эксплуатирует ОАО «Иркутская электросетевая компания».
«Ведутся аварийно-восстановительные работы», — уточняется в
сообщении.
Коршуновский ГОК — единственное в Восточной Сибири горно-обогатительное предприятие с собственной ресурсной базой. В состав добывающих активов АО входят два карьера — Коршуновский и Рудногорский.
Годовой объем производства железорудного концентрата составляет около 4,5 млн тонн. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «Мечел» через «Мечел-Майнинг» владеет 90,04% акций Коршуновского ГОКа.
Комментарии2
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kottigr1 30 декабря 2018 | 20:17
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