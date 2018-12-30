В Волгограде сегодня вспоминают жертв теракта в троллейбусе, произошедшего пять лет назад

У дома, рядом с которым произошел взрыв, прошла акция памяти.

Десятки волгоградцев возложили цветы к памятному камню, а православный священник отслужил панихиду по погибшим в результате теракта, пишет интернет-издание «Кавказский узел». Вспомнить жертв взрыва в городском троллейбусе пришли и те, кто пострадал в результате случившегося пять лет назад, и родственники погибших. Многие из них признавались, что долгое время отказывались пользоваться общественным транспортом. Отметим, что в результате теракта в троллейбусе погибли 16 человек, еще 25 пострадали. Между тем накануне в Волгограде сотни людей вспоминали жертв другого теракта, также произошедшего пять лет назад – на железнодорожном вокзале. Перед входом в него участники поминальной акции зажгли 18 лампадок – по числу погибших. В то же время губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не пришел на панихиду. Вместо него цветы возлагали его заместитель и руководители городской администрации.

Двое фигурантов дела о терактах в Волгограде, которых следствие считает одними из организаторов взрывов, отбывают 19-летний срок в колонии строгого режима.