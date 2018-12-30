Власти Афганистана перенесли на три месяца президентские выборы
В Независимой избирательной комиссии страны решили сегодня, что голосование состоится 20 июля. Причинами отсрочки, как передает AFP, называли позднюю регистрацию кандидатов и вопросы технического обеспечения голосования. Регистрация стартовала неделю назад, но пока желающих участвовать в выборах не хватает.
Комментарии2
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pattrick1 30 декабря 2018 | 20:18
Власти Афганистана перенесли на три месяца президентские выборы...
Президента Афганистана случайно, не Петро зовут?
accyapa 30 декабря 2018 | 20:55
Выборы в Конго, Афганистане, Украине, Судане..
Предугадать чем заканчиваются выборы у дикарей не сложно.