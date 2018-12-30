Власти Афганистана перенесли на три месяца президентские выборы...

В Независимой избирательной комиссии страны решили сегодня, что голосование состоится 20 июля. Причинами отсрочки, как передает AFP, называли позднюю регистрацию кандидатов и вопросы технического обеспечения голосования. Регистрация стартовала неделю назад, но пока желающих участвовать в выборах не хватает.