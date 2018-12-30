Арбитражный суд Москвы принял к производству иск Промсвязьбанка к бывшим владельцам банка — братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. С них и бывших топ-менеджеров кредитной организации требуют возместить убытки на 282 млрд. рублей. Предварительное судебное заседание назначено на 21 февраля, передает агентство ТАСС. Газета «Ведомости» отмечает, что это рекордный иск по сумме компенсации, которую требуют от бывших владельцев. Еще это первый иск о привлечении к субсидиарной ответственности людей, принимавших решения и контролировавших банк, который больше года назад был санирован по новому механизму, т. е. силами Центробанка.