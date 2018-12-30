Бразилия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим...

Это израильской делегации пообещал избранный президент республики Жаир Болсонару. По его словам, перенос дипмиссии является вопросом времени, утверждает израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он прибыл на церемонию инаугурации Болсонару, и провел с будущим главой государства двустороннюю встречу. Инаугурация состоится 1 января.