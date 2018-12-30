Бразилия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим
Это израильской делегации пообещал избранный президент республики Жаир Болсонару. По его словам, перенос дипмиссии является вопросом времени, утверждает израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Он прибыл на церемонию инаугурации Болсонару, и провел с будущим главой государства двустороннюю встречу. Инаугурация состоится 1 января.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 30 декабря 2018 | 20:11
А Россия когда?
Или боятся разозлить своих дружков - палестинских террористов?
pattrick1 30 декабря 2018 | 20:16
Бразилия перенесет свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим...
Бразильцы тогда гитлеровскую Германию поддерживали, само собой, что они сейчас нацистский Израиль поддержат.
kreamssdick 30 декабря 2018 | 20:18
pattrick1: Сталинская Рашка поддерживала гитлеровскую Германию до 21 июня 1941 года включительно.
bl 30 декабря 2018 | 20:20
Так и СССР поддерживал ресурсами и делами гитлеровскую Германию . Во 2 МВ 2 года воевал на ее стороне. Какие выводы?
polsan 30 декабря 2018 | 20:22
pattrick1: дебильная троллчатина, подлее гязных троллей нет никого!
Бразилия участвовала во Второй мировой войне на стороне Антигитлеровской коалиции с 22 августа 1942 до конца войны. Бразилия — единственная страна Южной Америки, принявшая участие в военных действиях, несмотря на то, что все государства континента рано или поздно вступили в войну.
plantagenista 30 декабря 2018 | 20:26
pattrick1: Будь ты во времена ВОВ,наверное,в арабском легионе СС на Восточном фронте "геройствовал" бы
qwerty53 30 декабря 2018 | 20:18
Нацизм не знает границ.
Видимо не только в Аргентину бежали.
plantagenista 30 декабря 2018 | 20:30
qwerty53:Страшно спросить....куда ещё?
aspid55 30 декабря 2018 | 21:18
qwerty53: Очень много нацистов бежало в арабские страны , в Египет, в Сирию, в Ирак.
Собственно первый президент Египта Насер состоял членом нацистской группировки офицеров за что арестовывался англичанами.
А уж как он коммунистов вешал после войны и при поддержке СССР.
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Вторым направлением, по которому осуществлялось бегство нацистов из Европы, была «дорога на Восток». Арабские страны стали одним из конечных пунктов назначения нацистов, особенно немецких. Обустройство беглых военных преступников на Ближнем Востоке облегчалось давними связями, существовавшими между гитлеровской Германией и арабскими националистическими движениями.
С началом Второй Мировой войны сотрудничество гитлеровской Германии с арабскими националистами активизировалось. Гитлеровские спецслужбы ежемесячно выделяли крупные суммы денежных средств иерусалимскому муфтию и другим арабским политическим деятелям. Муфтий Хусейни в октябре 1941 г. прибыл из Ирана в Италию, а затем перебрался в Берлин
28 ноября 1941 г. состоялась встреча муфтия аль-Хусейни с Адольфом Гитлером.
Третьим крупным мусульманским соединением в составе вермахта стала дивизия «Нойе-Туркестан», созданная в январе 1944 г. также по инициативе муфтия аль-Хусейни и укомплектованная представителями мусульманских народов СССР из числа перешедших на сторону гитлеровской Германии советских военнопленных.
За совершение военных преступлений на территории Югославии муфтий был внесен руководством Югославии в список нацистских военных преступников. Тем не менее, в 1946 г. муфтию удалось бежать в Каир, а затем в Багдад и Дамаск. Он занялся организацией борьбы против создания государства Израиль на палестинских землях.
После окончания Второй Мировой войны муфтий прожил еще почти тридцать лет и умер в 1974 г. в Бейруте. Его племянник Мухамма́д Абд ар-Рахма́н Абд ар-Рау́ф Арафа́т аль-Ку́два аль-Хусейни́ вошел в историю под именем Ясир Арафат
raffal 30 декабря 2018 | 20:28
Так это совершенно нормально, что Посольство должно находится в столице страны, где оно аккредитовано. А столица Государства Израиль, как известно, ИЕРУСАЛИМ.