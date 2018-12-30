В Петербурге метростроевцам полностью погасили долги по зарплате
Об этом журналистам сказали в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. По данным городской прокуратуры, ранее были погашены задолженности перед почти 5 тысячами из 7 тысяч сотрудников подрядных организаций «Метростроя». Сумма выплат составила 245 млн. рублей. На этой неделе три десятка работников компании отказались покидать шахту строящейся станции «Театральная». Они объявили голодовку и требовали погасить долги по зарплате. Спустя несколько часов городские власти уговорили рабочих приостановить акцию.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 30 декабря 2018 | 20:08
А откуда взяли эти 245 млн ?
vienidi 30 декабря 2018 | 20:17
mikhail_spb_: Из толстых кошельков, моя деточка!!!
vic12 30 декабря 2018 | 20:20
vienidi: Своих или наших?
vienidi 30 декабря 2018 | 20:40
vic12: Это когда это они залезали в свой кошелек?- только в наш!!!