В Петербурге метростроевцам полностью погасили долги по зарплате

Об этом журналистам сказали в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры. По данным городской прокуратуры, ранее были погашены задолженности перед почти 5 тысячами из 7 тысяч сотрудников подрядных организаций «Метростроя». Сумма выплат составила 245 млн. рублей. На этой неделе три десятка работников компании отказались покидать шахту строящейся станции «Театральная». Они объявили голодовку и требовали погасить долги по зарплате. Спустя несколько часов городские власти уговорили рабочих приостановить акцию.