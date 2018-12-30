В Бангладеш растет число жертв столкновений сторонников двух политических партий сегодня проходят парламентские выборы
По данным телеканал СNN, в результате беспорядков погибли уже не менее 15 человек. в целях безопасности в республике отключили мобильную связь. За места в парламенте борются партия действующего премьера Шейх Хасины – правящую партию называют фаворитов. Оппозиция представлена сторонниками политика Халиды Зеа, который находится в тюрьме.
Комментарии1
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rena1960 30 декабря 2018 | 19:45
Как интересно живут люди в других странах...У них там,что ли нет стабильности и вставании с колен...???