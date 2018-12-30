В Чечне частично восстановили подачу электричества. Ранее около ста тысяч человек остались здесь без света
Отключились высоковольтные линии на территории республики и соседней Ингушетии, передает агентство Интерфакс. Сейчас обесточено около 47 тысяч человек в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах, рассказали агентству в Минэнерго.
Комментарии4
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edyunia 30 декабря 2018 | 19:43
Интересно, просто так взяли и отключились!?
vasyakirin 30 декабря 2018 | 19:45
edyunia: Не, а вам теракт подавай?
chnch 30 декабря 2018 | 19:47
edyunia: Да 1000000000 мильёнов причин срабатывания защиты могёт быть...А включать назад долго.
testmeter 30 декабря 2018 | 19:51
Нам света не надо
Нам Путина светит!