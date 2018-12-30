Не менее 700 российских детей остаются в зоне военных действий на Ближнем Востоке
Они были вывезены туда своими родителями, сообщается на сайте уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой. Сегодня сама она прилетела на самолете МЧС в Багдад, чтобы сопровождать группу из 30 детей. Их вывезут из Ирака, где они находились в местах лишения свободы. Это дети из Чечни, Москвы, Пензы и Дагестана.
Комментарии3
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palm_coast 30 декабря 2018 | 19:40
Так похоже, что в ИГИЛе только россияне.
vor_on 30 декабря 2018 | 19:47
дети ихтамнетов, типично
canary 30 декабря 2018 | 19:50
Их вывезут из Ирака, где они находились в местах лишения свободы.
российские дети? с чего бы им там быть?в этих самых местах.