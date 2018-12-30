Ситуация с рейсами авиакомпании «Победа» из Москвы нормализовалась, уверяют в аэропорту «Внуково»

В январе должна состояться встреча представителей перевозчика, аэропорта и погранслужбы. У аэропорта нет претензий ни к «Победе», ни к отряду пограничного контроля, сказали агентству «Москва» в пресс-службе «Внуково». По словам представителей авиакомпании, накануне и в первой половине сегодняшнего дня по вине сотрудников пограничной службы было задержано 17 международных рейсов «Победы». Общее время задержки за полтора дня составило около 10 часов. Авиакомпания планирует взыскать в судебном порядке все вынужденные расходы.