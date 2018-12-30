Активистке, которая вскрыла вены на полицейской выставке, хотят запретить покидать Москву и выходить ночью из дома

Руководство отдела МВД по Северному Чертанову просит суд наложить административный надзор на члена «Другой России» Ольгу Шалину. Полицейские объяснили просьбу тем, что она в течение года «совершила два административных правонарушения, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность», пишет сайт «ОВД-Инфо». У Шалиной есть непогашенная судимость. Первый протокол составили из-за акции в защиту свободы собраний, второй — из-за акции протеста против ФСИН. Именно во время нее девушка порезала себе вены на выставке полицейской техники. В апреле 2011 года Ольгу Шалину признали виновной в хулиганстве после нападения участников прокремлевских молодежных движений на Эдуарда Лимонова и его сторонников.