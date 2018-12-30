Интернет-сервис YouTube обещал помощь создателям комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде
Как рассказал в эфире Эха режиссер ленты Алексей Красовский, уже завтра днем желающие смогут увидеть картину, вокруг которой еще до выхода разгорелся скандал.
Картина «Праздник» рассказывает о том, как привилегированная семья празднуют Новый год в блокадном городе. Ряд чиновников уже потребовали от Минкульта не выдавать ленте прокатное удостоверение, а прокуратура Петербурга запросила видеоматериалы фильма для проверки.
Комментарии15
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niknik 30 декабря 2018 | 19:14
#YouTubeНаш! Thank you very much!
Хоть увидим своими глазами что за фильм на самом деле!
pattrick1 30 декабря 2018 | 19:18
Интернет-сервис YouTube обещал помощь создателям комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде...
Ютуб хочет сделать праздник "шендеровичам", которые целенаправленно, шаг за шагом, по методичкам Госдепартамента США, пытаются изгадить российскую историю?
bl 30 декабря 2018 | 19:30
Ее нельзя изгадить.
kreamssdick 30 декабря 2018 | 19:34
pattrick1: Опорочить ромовые бабы ленинградского обкома?
olegleon 30 декабря 2018 | 19:18
"а прокуратура Петербурга запросила видеоматериалы фильма для проверки. "
а завтра на трубе самим посмотреть влом?
bugbugbug 30 декабря 2018 | 19:20
А на rutube спецпоказ для патриотов не планируется?
compare 30 декабря 2018 | 19:30
bugbugbug: это как? черный экран "малевича"на два часа?
venikoff 30 декабря 2018 | 19:23
А комедию о холокосте YouTube поддержит !? С удовольствием бы посмотрел!
anticolonel 30 декабря 2018 | 19:29
venikoff: Держите, уважаемый: "Жизнь прекрасна", Роберто Бениньи.
nelibermot27 30 декабря 2018 | 19:37
anticolonel: это не комедия, а трагикомедия (и драма) Можешь тоже посмотреть советские комедии про войну, "В бой идут одни старики"
kreamssdick 30 декабря 2018 | 19:43
nelibermot27: а комедию про то, как клишасы, клинцевичи и ротенберги гонят русских людей на убой ради своих интересов пока не сняли.
anticolonel 30 декабря 2018 | 19:45
nelibermot27: "драма, комедия, военный" - так Кинопоиск жанр описывает. Я с ним вполне согласен. Чистой комедией такой фильм просто не может быть. Не думаю, что и в Празднике потеха сплошная.
kotvinder2 30 декабря 2018 | 19:33
venikoff: Или комедию про труп Немцова на манер "Механической сюиты"
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 19:47
kotvinder2: А про своего бездыханного хозяина не хочешь? Он ведь тебе ближе , а не Немцов.
aleks50 Алексей Клубников 30 декабря 2018 | 19:44
Те чиновники в блокадном Ленинграде просто святые по сравнению с путинскими.