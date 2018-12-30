Интернет-сервис YouTube обещал помощь создателям комедии «Праздник» о блокадном Ленинграде...

Как рассказал в эфире Эха режиссер ленты Алексей Красовский, уже завтра днем желающие смогут увидеть картину, вокруг которой еще до выхода разгорелся скандал.

Картина «Праздник» рассказывает о том, как привилегированная семья празднуют Новый год в блокадном городе. Ряд чиновников уже потребовали от Минкульта не выдавать ленте прокатное удостоверение, а прокуратура Петербурга запросила видеоматериалы фильма для проверки.