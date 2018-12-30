МВД собирается привязать номера автомобилей к месту регистрации водителей
Ведомство опубликовало проект постановления правительства с новыми правилами. При постановке машины на учет владельцы смогут получить номера только в том регионе, где они сами зарегистрированы, пишет интернет-издание «Медиазона». В документе также говорится, что сотрудники ГИБДД больше не будет выдавать номера: они будут определять только комбинации из букв и цифр, а владельцы машин должны сами напечатать их. Новые правила начнут действовать с 4 августа следующего года. Как пишет газета «КоммерсантЪ», такие же правила действовали в СССР и в России до 2013 года.
Комментарии6
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johnbmw Евгений Большаков 30 декабря 2018 | 19:06
хоть ЧТО-НИБУДЬ Россия НЕ руками "любителей Шпилей" делает????
compare 30 декабря 2018 | 19:15
и всё? мало,мало трудностей для народишка придумывать стали)))
vladimir1967 30 декабря 2018 | 19:15
А гос пошлина останется та же? А то получится заплати госпошлину за номера 2000 сейчас, а потом еще плати за изготовление номеров. Получится мини Платон.
vladimirbelarus 30 декабря 2018 | 19:38
Ключи от Телеграм уже ФСБ-никам дарили, теперь надо подарить верёвку МВД-шникам, чтобы номера привязывали болезные.
palm_coast 30 декабря 2018 | 19:38
Все по американским стандартам, почти. Имеющий флоридское водительское удостоверение не может получить номера Массачусетса.
chnch 30 декабря 2018 | 19:52
palm_coast: Так каждый штат это отдельное государство. А Москва с Самарой чем отличаются? И зачем ГАИшнику знать где зарегистрирован владелец машины? Для успешной дойки?