МВД собирается привязать номера автомобилей к месту регистрации водителей

Ведомство опубликовало проект постановления правительства с новыми правилами. При постановке машины на учет владельцы смогут получить номера только в том регионе, где они сами зарегистрированы, пишет интернет-издание «Медиазона». В документе также говорится, что сотрудники ГИБДД больше не будет выдавать номера: они будут определять только комбинации из букв и цифр, а владельцы машин должны сами напечатать их. Новые правила начнут действовать с 4 августа следующего года. Как пишет газета «КоммерсантЪ», такие же правила действовали в СССР и в России до 2013 года.