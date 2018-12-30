Олег Дерипаска, по некоторым данным, использовал экс-офицера ГРУ в качестве посредника с бывшим главой штаба Трампа

Бизнесмен Олег Дерипаска, по некоторым данным, использовал экс-офицера ГРУ в качестве посредника для решения вопросов с бывшим главой штаба Дональда Трампа. Они контактировали во время президентской гонки в США в 2016 году.

Пол Манафорт возглавил избирательный штаб нынешнего американского президента, имея многомиллионные долги. Деньги он был должен был в том числе российскому миллиардеру Олегу Дерписаке, попавшему позже в санкционный список США за то, что входит в ближайшее окружение Владимира Путина. Это, проведя расследование, выяснил журнал Time. «Ключевым связующим звеном» между Манафортом и Дерипаской был бывший сотрудник разведывательных служб Виктор Бояркин. Сам он подтвердил изданию, что его задачей было взыскать этот долг. Он также рассказал, что был знаком с политиком с 2006 года, когда они оба работали на Дерипаску в Черногории. Как утверждает Time, Манафорт, работавший в начале президентской гонки советником Трампа, передавал всю информацию «своему давнему покровителю в Москве» Дерипаске. Издание полагает, что эта связь может стать одно из самых ярких свидетельств вмешательства России в выборы в США. Между тем, член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич считает эту версию домыслом.

Виктор Бояркин рассказал Time, что его связями с Манафортом заинтересовался аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство Москвы в выборы в США. Однако он отказался сотрудничать.

Ранее в этом месяце Минфин США ввел в отношении Бояркина санкции за его работу в Черногории.