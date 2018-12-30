ВВС настаивает, что отправляла жалобу в МИД России после публикации личных данных сотрудников корпорации
Электронное письмо в департамент информации и печати ведомства было направлено еще накануне утром, сказали агентству ТАСС представители британской компании. Обращение было подписано Джейми Энгасом, директором Всемирной службы Би-би-си. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что в ведомстве жалобу ВВС не получали. Более того, сказала Захарова «Эху», в московском бюро корпорации не знают, кто отправлял письмо.
Захарова полагает, что ситуацией управляют из Лондона. Представители ВВС ранее обращали внимание на то, что поименный список 44 сотрудников московского бюро корпорации, который неизвестные разместили в интернете, имелся только в распоряжении российских властей.
Комментарии30
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johnbmw Евгений Большаков 30 декабря 2018 | 19:05
нууу ... то что маша опять Соврамши удивлять уже НЕ может ...
pattrick1 30 декабря 2018 | 19:07
ВВС настаивает, что отправляла жалобу в МИД России после публикации личных данных сотрудников корпорации...
Брехня, ни хрена вы не отправляли.
nepeanois 30 декабря 2018 | 19:09
pattrick1: манька, перелогинься, сучка!
pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 19:13
nepeanois:
Владимир Путин самый главный россиянин 21-го века.
Несмотря на его члено образную внешность, русская нация уже 20 лет не может найти себе более подходящего вошьдя. Это говорит о недюжинных умственных способностях карликовой крысы. Страна, ею руководимая, берёт цивилизационные высоты всё выше и выше.
Окружающие народы завидуют русским.
pattrick1 30 декабря 2018 | 19:15
nepeanois:
Ты бы ещё отвафлённый рот открывал - сам стесняешься написать что ты опущенный украинец из опущеной Украины.
pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 19:19
pattrick1: что значит "отвафлённый", не подскажешь?
alex362 30 декабря 2018 | 19:20
pattrick1: манька, закрой рот, лавровский член вывалится!
nelibermot27 30 декабря 2018 | 19:32
Что за скулеж и сопли? Сперва-то было вот это:
Times по примеру украинского сайта "Миротворец" опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей. В этой же статье был также приведен призыв депутата шотландского парламента Алекса Коул-Хэмилтона к британскому правительству отобрать активы журналистов агентства.
politikov 30 декабря 2018 | 19:38
Почему на сайте "Эхо Москвы" не дают ссылки на
источники? К примеру, на сайте"Радио Свобода" есть
ссылка на источник - ВВС Русская служба.
nersesov 30 декабря 2018 | 19:54
johnbmw: а не пошел бы Джереми Энгас куда подальше? У нас праздники на носу, не до его мейлов.
danko1 30 декабря 2018 | 19:06
Врушка Маша привыкла во вранье обвинять других, отрицая реальные факты.
olegleon 30 декабря 2018 | 19:08
danko1: ну да. а США приняли закон об иностранных агентах во время войны (с)danko1
так Вы уточните, с кем США воевали в 1938 году?
nepeanois 30 декабря 2018 | 19:11
danko1: манька не врет, она только озвучивает. у ней работа такая, что поделаешь.
danko1 30 декабря 2018 | 19:20
nepeanois: Врет, озвучивая то, что в Кремле приказали соврать.
pattrick1 30 декабря 2018 | 19:12
danko1:
Видишь Данка-звездарванка, как легко отличить грязножопую русофобскую тварь, от нормального россиянина: при прочих равных условиях, грязножопая русофобская старуха верит представителям с ВВС, а нормальные россияне - представителям российского МИД.
uhovostro 30 декабря 2018 | 19:10
Вывсёврёте!!! Во-первых, никакого письма вы нам не отправляли! Во-вторых, мы его не получали! А в-третьих, оно пришло слишком рано утром, так что мы его ещё не успели прочитать...
andreyoo 30 декабря 2018 | 19:18
uhovostro: Это типа у вас так считаетсч смешно петросянить?
johnbmw Евгений Большаков 30 декабря 2018 | 19:24
andreyoo: а вы СЧИТАТЬ умеете????
uhovostro 30 декабря 2018 | 19:31
johnbmw: Умеет. До 11 р.80коп...
uhovostro 30 декабря 2018 | 19:24
andreyoo: Пшёл вон
vladimir1967 30 декабря 2018 | 19:11
В МИДе могут читать только бумаги доставленные фельдегерем, про электронную почту они слышат впервые, тем более на аглицком языке.
olegleon 30 декабря 2018 | 19:11
"Электронное письмо в департамент информации и печати ведомства было направлено ... "
и попало в папку "Спам".
да, ВВС продвинутая компания, но и на бумажных носителях там полно документов. с чего бы это вдруг решили в министерство иностранного государства не письмо отправить, пусть и курьером, а по электронке?
marktretiy 30 декабря 2018 | 19:12
Маня пошла в отказ. "Эта Машка жива пока рот на замке" (с)
yralez 30 декабря 2018 | 19:12
Машка это лицо МИД РФ.
Какое же оно может быть еще у кокаинщиков.
plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 19:14
Захарова полагает, что ситуацией управляют из Лондона. И это при том, что поименный список 44 сотрудников московского бюро корпорации имелся только в распоряжении российских властей.
Выходит, российскими властями управляют из Лондона? Ну, Маха, ну даёт!
olegleon 30 декабря 2018 | 19:21
plidurok: точно. даже у самой ВВС нет списка своих работников! только в российском МИДе ))))
andreyoo 30 декабря 2018 | 19:16
Фак! Честное слово, не вижу я в ноаости чего-то такого за что можно было бы уж который день переживать.
И кстати ч не помню чтоб ВВС-ли Эхо-ли Москвы, местные ли хомячки так переживали по поводу персональныз данных кого-либо, размещенныз на Миротворце.
oleg_andreevich 30 декабря 2018 | 19:20
Ну, все понятно - электронная почта. Эти невежественные мелкобриты ничего не слыхали про Фельдегерскую службу Российской Федерации.
alex362 30 декабря 2018 | 19:43
Эти ВВСишники - ну как дети, ей богу! Жаловаться мидакам после того, как сами мидаки их же и предупредили - теперь держитесь, напустим на вас всякую срань вроде сербанутых отморозков или кизячков ряженых. Вот ваши адресочки опубликовали, потом фоточки вывесим, номера машинок, а потом и отлупим где-нибудь в тихом переулочке. Будете знать, как запрещать армянской, но нашей, сучонке кусать вас на вашей же территории. Вы на нас суд, а мы на вас толпу сявок - вот такая у нас суверенная демократия.
А хрен ли - какая власть, такие и защитнички, шестерки путинские от самого верху и до самого низу. Опустил плешивый всю страну, чем она и гордо восхищается.
malanoff 30 декабря 2018 | 19:50
В нашем МИДе такой бардак , только танцуют и звесдят песпрестанно.