Z Архив новостей новости
5 30 6 967
19:00, 30 декабря 2018

ВВС настаивает, что отправляла жалобу в МИД России после публикации личных данных сотрудников корпорации

Электронное письмо в департамент информации и печати ведомства было направлено еще накануне утром, сказали агентству ТАСС представители британской компании. Обращение было подписано Джейми Энгасом, директором Всемирной службы Би-би-си. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что в ведомстве жалобу ВВС не получали. Более того, сказала Захарова «Эху», в московском бюро корпорации не знают, кто отправлял письмо.

Захарова полагает, что ситуацией управляют из Лондона. Представители ВВС ранее обращали внимание на то, что поименный список 44 сотрудников московского бюро корпорации, который неизвестные разместили в интернете, имелся только в распоряжении российских властей.

Комментарии

30

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

johnbmw Евгений Большаков 30 декабря 2018 | 19:05

нууу ... то что маша опять Соврамши удивлять уже НЕ может ...

pattrick1 30 декабря 2018 | 19:07

ВВС настаивает, что отправляла жалобу в МИД России после публикации личных данных сотрудников корпорации...

Брехня, ни хрена вы не отправляли.

nepeanois 30 декабря 2018 | 19:09

pattrick1: манька, перелогинься, сучка!

pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 19:13

nepeanois:
Владимир Путин самый главный россиянин 21-го века.
Несмотря на его члено образную внешность, русская нация уже 20 лет не может найти себе более подходящего вошьдя. Это говорит о недюжинных умственных способностях карликовой крысы. Страна, ею руководимая, берёт цивилизационные высоты всё выше и выше.
Окружающие народы завидуют русским.

pattrick1 30 декабря 2018 | 19:15

nepeanois:

Ты бы ещё отвафлённый рот открывал - сам стесняешься написать что ты опущенный украинец из опущеной Украины.

pyco__mypucmo 30 декабря 2018 | 19:19

pattrick1: что значит "отвафлённый", не подскажешь?

alex362 30 декабря 2018 | 19:20

pattrick1: манька, закрой рот, лавровский член вывалится!

nelibermot27 30 декабря 2018 | 19:32

Что за скулеж и сопли? Сперва-то было вот это:

Times по примеру украинского сайта "Миротворец" опубликовала фотографии восьми сотрудников британского бюро Sputnik, сопроводив их подписью с названием должностей. В этой же статье был также приведен призыв депутата шотландского парламента Алекса Коул-Хэмилтона к британскому правительству отобрать активы журналистов агентства.

politikov 30 декабря 2018 | 19:38

Почему на сайте "Эхо Москвы" не дают ссылки на
источники? К примеру, на сайте"Радио Свобода" есть
ссылка на источник - ВВС Русская служба.

nersesov 30 декабря 2018 | 19:54

johnbmw: а не пошел бы Джереми Энгас куда подальше? У нас праздники на носу, не до его мейлов.

danko1 30 декабря 2018 | 19:06

Врушка Маша привыкла во вранье обвинять других, отрицая реальные факты.

olegleon 30 декабря 2018 | 19:08

danko1: ну да. а США приняли закон об иностранных агентах во время войны (с)danko1
так Вы уточните, с кем США воевали в 1938 году?

nepeanois 30 декабря 2018 | 19:11

danko1: манька не врет, она только озвучивает. у ней работа такая, что поделаешь.

danko1 30 декабря 2018 | 19:20

nepeanois: Врет, озвучивая то, что в Кремле приказали соврать.

pattrick1 30 декабря 2018 | 19:12

danko1:

Видишь Данка-звездарванка, как легко отличить грязножопую русофобскую тварь, от нормального россиянина: при прочих равных условиях, грязножопая русофобская старуха верит представителям с ВВС, а нормальные россияне - представителям российского МИД.

uhovostro 30 декабря 2018 | 19:10

Вывсёврёте!!! Во-первых, никакого письма вы нам не отправляли! Во-вторых, мы его не получали! А в-третьих, оно пришло слишком рано утром, так что мы его ещё не успели прочитать...

andreyoo 30 декабря 2018 | 19:18

uhovostro: Это типа у вас так считаетсч смешно петросянить?

johnbmw Евгений Большаков 30 декабря 2018 | 19:24

andreyoo: а вы СЧИТАТЬ умеете????

uhovostro 30 декабря 2018 | 19:31

johnbmw: Умеет. До 11 р.80коп...

uhovostro 30 декабря 2018 | 19:24

andreyoo: Пшёл вон

(комментарий скрыт)

vladimir1967 30 декабря 2018 | 19:11

В МИДе могут читать только бумаги доставленные фельдегерем, про электронную почту они слышат впервые, тем более на аглицком языке.

olegleon 30 декабря 2018 | 19:11

"Электронное письмо в департамент информации и печати ведомства было направлено ... "
и попало в папку "Спам".
да, ВВС продвинутая компания, но и на бумажных носителях там полно документов. с чего бы это вдруг решили в министерство иностранного государства не письмо отправить, пусть и курьером, а по электронке?

marktretiy 30 декабря 2018 | 19:12

Маня пошла в отказ. "Эта Машка жива пока рот на замке" (с)

yralez 30 декабря 2018 | 19:12

Машка это лицо МИД РФ.
Какое же оно может быть еще у кокаинщиков.

plidurok Андрей Филимонов 30 декабря 2018 | 19:14

Захарова полагает, что ситуацией управляют из Лондона. И это при том, что поименный список 44 сотрудников московского бюро корпорации имелся только в распоряжении российских властей.
Выходит, российскими властями управляют из Лондона? Ну, Маха, ну даёт!

olegleon 30 декабря 2018 | 19:21

plidurok: точно. даже у самой ВВС нет списка своих работников! только в российском МИДе ))))

andreyoo 30 декабря 2018 | 19:16

Фак! Честное слово, не вижу я в ноаости чего-то такого за что можно было бы уж который день переживать.
И кстати ч не помню чтоб ВВС-ли Эхо-ли Москвы, местные ли хомячки так переживали по поводу персональныз данных кого-либо, размещенныз на Миротворце.

oleg_andreevich 30 декабря 2018 | 19:20

Ну, все понятно - электронная почта. Эти невежественные мелкобриты ничего не слыхали про Фельдегерскую службу Российской Федерации.

alex362 30 декабря 2018 | 19:43

Эти ВВСишники - ну как дети, ей богу! Жаловаться мидакам после того, как сами мидаки их же и предупредили - теперь держитесь, напустим на вас всякую срань вроде сербанутых отморозков или кизячков ряженых. Вот ваши адресочки опубликовали, потом фоточки вывесим, номера машинок, а потом и отлупим где-нибудь в тихом переулочке. Будете знать, как запрещать армянской, но нашей, сучонке кусать вас на вашей же территории. Вы на нас суд, а мы на вас толпу сявок - вот такая у нас суверенная демократия.
А хрен ли - какая власть, такие и защитнички, шестерки путинские от самого верху и до самого низу. Опустил плешивый всю страну, чем она и гордо восхищается.

malanoff 30 декабря 2018 | 19:50

В нашем МИДе такой бардак , только танцуют и звесдят песпрестанно.

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лондон играет всё грязнее Никаких обращений с жалобами от Би-Би-Си на конец рабочего дня 29 декабря не поступало — в ДИП никто от БИ-Би-Си не обращался…

5 98 6 6125 09:35
Kсми, общество, события
Блоги

Леонид Невзлин совладелец ЮКОСа

А будет ли Россия вмешиваться в израильские выборы? Кремль хочет от Израиля максимальной лояльности. Израиль – чуть ли не последняя в Западном мире страна, которая все еще не присоединилась ни к каким антироссийским санкциям…

5 366 6 27128 25.12
Kизраиль, выборы, политика, рф, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Георгий Чичерин. Сказать Сталину правду? Часто возникает вопрос: до какой степени вожди понимают происходящее в мире…

5 267 6 22422 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

+ Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Украинцам будут показывать социальную рекламу о европейских ценностях Видеоролики созданы министерством информационной политики…

5 291 6 24686 28.12
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, украина, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

Крым – наш не потому, что мы его присвоили, а потому что в нем был Волошин, сделавший его столицей и центром русской культуры…

5 236 6 20259 27.12
#слушать 02:36:38 8читать ;смотреть $скачать 35.9 МБ
Блоги

Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров Среди них напитки, овощи, фрукты, кондитерские изделия, промышленное оборудование, отделочные материалы и другие товары…

5 170 6 15502 29.12
Kобщество, украина, санкции, политика, продукты, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Лев Троцкий. Первая холодная война Лев Троцкий. Первая холодная война В ситуации новой холодной войны, острейшего противостояния с Западом, возникает вопрос: это все было предопределено?

5 94 6 9277 24.12
8читать ;смотреть
Kполитика, история, образование, мнения
Блоги

Россия расширила санкции в отношении Украины Дополнительные санкции введены против более чем 200 лиц и организаций. Полный список…

5 87 6 9582 25.12
Kполитика, санкции, украина, общество, события
Блоги

Патриарх Кирилл: «Существует заказ в отношении разрушения Православной Церкви на Украине» Стенограмма выступления Патриарха на заседании Высшего Церковного совета…

5 175 6 20882 26.12
Kполитика, общество, религия, рф, украина, события
Блоги

МИД РФ: Киев не скрывает своих агрессивных намерений Нельзя исключать, что в ближайшие дни ВСУ могут перейти к полномасштабным боевым действиям…

5 220 6 26633 24.12
Kукраина, рф, политика, мид, события
Блоги

Кристина Потупчик общественный деятель

Россияне должны вернуться домой! В начале декабря этого года в украинской тюрьме погиб гражданин России Валерий Иванов. Ветеран войны в Чечне, Иванов поехал добровольцем на Донбасс, где был взят в плен украинскими военными…

5 96 6 11774 26.12
Kполитика, общество, события
Блоги

Эхо-кино

Клип Басты и Пелагеи «Под палящим огнём» — заглавная песня саундтрека фильма «Т-34» Эффектный, зрелищный, захватывающий и увлекательный фильм «Т34» с сегодняшнего дня можно посмотреть в формате IMAX…

5 112 6 13659 27.12
Kкино, песни, музыка, война, патриотизм, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Я украинцев люблю. Украинцы — это такие же русские, как и мы, просто оказались в условиях оккупации…

5 113 6 14516 26.12
#слушать 36:21 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kобщество, украина, политика, рф, видео, сетевизор, передачи
Блоги

The Bell деловой проект Елизаветы Осетинской

Предрождественский обвал в США, спутниковый интернет в обход ФСБ и как продолжать работать, когда уже невозможно Американский рынок ушел на рождественские каникулы с падением на 15% с начала декабря. Сегодня очередной обвал спровоцировал министр финансов Стивен Мнучин, попытавшийся успокоить рынок…

5 53 6 6937 24.12
Kобщество, экономика, трамп, сша, события
Блоги

В «Матросской тишине» цензурировали письмо, которое написал украинский военный моряк Андрей Эйдер В тексте зачеркнули слова «Слава Украине»...

5 126 6 17025 25.12
Kукраина, рф, политика, общество, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Я  больше на Путина не хочу в данном случае тратить ни секунды – он врал все 4 часа пресс-конференции: врал в общем, врал в деталях, перекручивал…

5 60 6 14360 23.12
#слушать 47:19 8читать ;смотреть $скачать 10.8 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи, сетевизор

Популярное за неделю

Новости

Автомобильные номера собираются привязать к месту регистрации владельцев Подготовлен проект соответствующего постановления правительства…

5 7 6 9948
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Власть еще умудряется пристраиваться и получить серию налоговых оргазмов, но разнообразие поз уже сократилось, и народец не так безропотно воспринимает этот шипованный пенис власти, а осмеливается, мерзавец, вздрагивать…

5 64 6 124739 26.12
#слушать 48:54 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Показуха года — это:
5 46 6 12506 26.12
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

Кто-то сошёл с ума Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества и больше говорить не о чем — срочно к психиатру…

5 339 6 252254 27.12
Kобщество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

+ «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» «Ты вообще понимаешь, куда влез и какие тут бабки?!» У силовиков полный карт-бланш, никаких принципов и моральных ограничений. Обыски, подброс оружия, наркотиков, физическая расправа, обвинения в пьянках и драках — хочешь?..

5 153 6 191541 25.12
8читать ;смотреть
Kполитика, мусор, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7521285
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист, поэт

6 3834785

Сегодня в эфире