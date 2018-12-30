ВВС настаивает, что отправляла жалобу в МИД России после публикации личных данных сотрудников корпорации...

Электронное письмо в департамент информации и печати ведомства было направлено еще накануне утром, сказали агентству ТАСС представители британской компании. Обращение было подписано Джейми Энгасом, директором Всемирной службы Би-би-си. Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова говорила, что в ведомстве жалобу ВВС не получали. Более того, сказала Захарова «Эху», в московском бюро корпорации не знают, кто отправлял письмо.

Захарова полагает, что ситуацией управляют из Лондона. Представители ВВС ранее обращали внимание на то, что поименный список 44 сотрудников московского бюро корпорации, который неизвестные разместили в интернете, имелся только в распоряжении российских властей.